Terça-feira, 22/04/2025 Trump x Fed, Livro Bege, balanços e IPCA-15 movimentam os mercados Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques da semana no mercado: Trump pressiona Fed e provoca aversão a risco global

Quarta (23): Fed divulga o Livro Bege

divulga o Livro Bege Temporada de balanços: Hypera , Vale, Usiminas e Gerdau

, Vale, e IPCA-15 mostra a prévia da inflação de abril Trump pressiona Fed e provoca aversão a risco global As bolsas americanas registraram fortes quedas na segunda-feira (21) após novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o comando do Federal Reserve.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os indicadores de inflação já estariam em queda suficiente para justificar cortes de juros imediatos, e voltou a atacar o presidente do Fed, Jerome Powell, chamando-o de "Sr. Tarde Demais". A crítica reforçou a acusação de que Powell estaria tomando decisões motivadas por interesses políticos.

O tom agressivo elevou o temor de intervenção política no banco central americano e acentuou a percepção de risco entre investidores, que já acompanhavam com cautela a trajetória da inflação e dos juros nos EUA. O Dow Jones caiu 2,48%, o S&P 500 recuou 2,36% e o Nasdaq perdeu 2,55%, refletindo uma onda de aversão a risco que também se espalhou pelos mercados globais. Quarta (23): Fed divulga o Livro Bege Amanhã (23), o Federal Reserve divulga o Livro Bege, relatório que traça um panorama da economia americana a partir da percepção das doze regionais do banco central.

O documento chega em um momento em que o Fed mantém os juros entre 4,25% e 4,5%, diante de uma inflação ainda resistente e um crescimento econômico mais lento. O relatório anterior já havia alertado para dificuldades das empresas em repassar custos, pressão sobre o consumo e incertezas ligadas ao comércio internacional.

Agora, o mercado busca sinais sobre a evolução dessas pressões, com destaque para os setores de serviços e manufatura, além de possíveis mudanças no tom do Fed quanto à trajetória dos juros.

A autoridade monetária revisou para cima suas projeções de inflação para 2025 e 2026, o que pode reforçar uma postura mais cautelosa nos próximos meses. Temporada de balanços: Hypera, Vale, Usiminas e Gerdau A agenda corporativa ganha força nesta semana com a divulgação de resultados relevantes. A Hypera publica nesta quarta-feira seu balanço do primeiro trimestre, após ter encerrado 2024 com forte queda no lucro líquido e no Ebitda. O mercado aguarda sinais de recuperação operacional e melhora nas margens.

Na quinta-feira (25), os investidores voltam suas atenções para os resultados de Vale, Usiminas e Gerdau.

A Vale, uma das principais empresas do Ibovespa, deve trazer informações importantes sobre o impacto da demanda chinesa e a oscilação dos preços do minério de ferro em seu desempenho.

A Usiminas tenta reverter o prejuízo registrado no último trimestre com uma esperada melhora nas divisões de aço e mineração, enquanto a Gerdau pode confirmar a continuidade da recuperação observada no fim do ano passado, principalmente com a contribuição positiva das operações na América do Norte. IPCA-15 mostra a prévia da inflação de abril Na sexta-feira (26), será divulgado o IPCA-15, prévia da inflação oficial, com projeção de alta de 0,42%.

O dado representa uma desaceleração em relação a março, quando o índice subiu 0,64%, mas ainda preocupa pelo comportamento dos núcleos, que seguem pressionados.

A inflação acumulada em 12 meses deve continuar acima da meta do Banco Central, com projeções para 2025 variando entre 5,5% e 6%.

O aumento nos preços da gasolina e de alimentos continua sendo o principal fator de alta, enquanto a desaceleração geral é vista com cautela por analistas.

O indicador será essencial para calibrar as expectativas em torno da política monetária e os próximos passos da Selic. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (16): Dólar: -1,03%, a R$ 5,804.

B3 (Ibovespa): 1,04%, aos 129.650,03 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição