Bom dia, investidor! Confira os destaques desta terça-feira (23): Lula e Trump discursam na ONU em meio à maior crise diplomática entre Brasil e EUA em décadas

Copom não descarta nova alta da Selic

Governo divulga dados da arrecadação federal de agosto

PMIs dos EUA devem dar pistas sobre ritmo da economia Lula e Trump na ONU O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa hoje, às 10h (horário de Brasília), na abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em um momento de forte tensão entre Brasília e Washington. A crise se agravou após o governo dos Estados Unidos responder à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) aplicando sanções contra oito pessoas ligadas ao ministro Alexandre de Moraes — incluindo sua mulher — com base na Lei Magnitsky, que permite punir estrangeiros acusados de violar direitos humanos. O governo brasileiro classificou as sanções como uma agressão e reforçou que não aceitará ingerência externa em seus assuntos internos. Na ONU, Lula deve abordar temas como soberania, multilateralismo, crítica ao protecionismo e à aplicação de sanções unilaterais. Embora tenha dito estar aberto ao diálogo, Lula pode adotar um tom mais firme no discurso, que precede a fala do presidente Donald Trump na entidade. Existe o temor de que o líder norte-americano continue retaliando o Brasil por causa de Bolsonaro e anuncie novas sanções comerciais ao país.



Copom não descarta nova alta da Selic O Banco Central divulgou nesta manhã a ata da 273ª reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que confirmou a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano — o nível mais alto desde 2006. A mensagem da autoridade monetária foi clara: os juros devem continuar altos por "período bastante prolongado" e, se necessário, o BC pode voltar a subir a taxa. Segundo o documento, o cenário ainda exige cautela devido à "elevada incerteza" no ambiente econômico. A inflação, que se mantém acima do centro da meta de 3%, continua sendo o principal foco de preocupação. O Copom destacou que está pronto para agir, caso os riscos se intensifiquem. Além disso, o comitê demonstrou preocupação com o ambiente externo, citando os efeitos de tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Isso pode impactar o comércio exterior e influenciar o comportamento dos preços por aqui, especialmente via câmbio. A sinalização do Copom reforça um cenário de juros elevados por mais tempo, o que tende a favorecer ativos de renda fixa e pressionar setores sensíveis ao crédito na Bolsa. Governo divulga dados da arrecadação federal de agosto O Ministério da Fazenda divulga nesta manhã (10h30) o resultado da arrecadação de impostos e contribuições do governo federal no mês de agosto, um indicador essencial da atividade econômica e da saúde das contas públicas. O mercado projeta um total em torno de R$ 217 bilhões, com estimativas variando entre R$ 207,2 bilhões e R$ 219,3 bilhões. O número de julho ficou em R$ 215,7 bilhões. A expectativa é de leve crescimento na arrecadação, sustentado por uma economia ainda resiliente, apesar do ambiente de juros elevados e da contenção de gastos. Uma arrecadação robusta ajuda o governo a cumprir metas fiscais e reduz a pressão sobre os juros futuros. PMIs dos EUA devem dar pistas sobre ritmo da economia Nos Estados Unidos, os investidores aguardam, às 10h45, a divulgação dos PMIs (índices de gerentes de compras) de setembro — tanto da indústria quanto do setor de serviços. Esses indicadores ajudam a medir o fôlego da atividade econômica americana e têm sido acompanhados de perto após uma sequência de resultados acima do esperado. O dado de agosto mostrou uma economia ainda resiliente, mesmo com os juros em níveis elevados. Agora, os números de setembro devem ajudar a calibrar as apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve. Uma desaceleração pode reforçar a expectativa de corte de juros em 2025. Já um número forte pode manter a postura mais cautelosa do banco central dos EUA. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (22): Dólar: +0,33%, a R$ 5,338

B3 (Ibovespa): -0,52%, aos 145.109,25 pontos.