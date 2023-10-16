Terça-feira, 07/10/2025 Fachada da Bolsa de Valores brasileira, a B3 B3/Divulgação Lula e Trump conversam, MP da tributação de investimentos avança; o que move o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor! Confira os destaques desta terça (7): Lula e Trump reabrem diálogo entre Brasil e EUA

MP que redefine tributação de investimentos entra na reta final no Congresso Lula e Trump reabrem diálogo entre Brasil e EUA Em conversa telefônica realizada nesta segunda-feira (6), os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump discutiram a retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos. O telefonema durou cerca de 30 minutos e, segundo o Palácio do Planalto, teve "tom amistoso".

Lula pediu a suspensão do tarifaço imposto por Washington e a retirada de sanções contra autoridades brasileiras. Trump, por sua vez, sinalizou interesse em reforçar os laços econômicos com o Brasil, que é um dos poucos países do G20 com quem os EUA mantêm superávit comercial.

Os dois presidentes devem se encontrar pessoalmente ainda em outubro, durante a cúpula da ASEAN, na Malásia. Até lá, os detalhes serão negociados por equipes de alto nível de ambos os governos. Do lado brasileiro, participarão Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira. Trump nomeou o secretário de Estado Marco Rubio para liderar as tratativas, nome que gera cautela no Brasil por seu histórico de medidas hostis durante o governo anterior.

Entre os temas que devem entrar na pauta estão os minerais críticos, a regulação de plataformas digitais e a redução de barreiras comerciais. A sinalização de reaproximação pode abrir espaço para novos investimentos e acordos estratégicos em setores como energia, agronegócio e tecnologia. MP que redefine tributação de investimentos entra na reta final no Congresso A Medida Provisória 1.303/2025, que trata da nova tributação sobre apostas, investimentos e ativos virtuais, precisa ser votada até esta quarta-feira (8) para não perder a validade. A proposta foi elaborada como alternativa ao aumento do IOF, barrado pelo Congresso no fim de 2024, e tem impacto direto sobre o mercado de capitais e a arrecadação federal.

Entre os pontos de maior atenção está o fim da isenção para Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio (LCIs e LCAs), que passarão a ser tributadas em 7,5% a partir de janeiro de 2026, medida que pode encarecer o crédito nos setores imobiliário e agrícola.

Outro destaque é a unificação da alíquota sobre operações em bolsa: ações, ETFs, CDBs e Tesouro Direto passarão a ter imposto fixo de 17,5%, simplificando o sistema anterior. A mesma taxa será aplicada a investidores estrangeiros e a operações com ativos virtuais, pondo fim à isenção para vendas mensais de até R$ 35 mil em criptomoedas. Já os Fundos Imobiliários (FIIs) e Fiagros manterão isenção para pessoas físicas, o que pode torná-los mais competitivos em relação às LCIs/LCAs.

A proposta também prevê aumento do imposto sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), de 15% para 20%, e altera o regime de apuração dos rendimentos dos fundos, com potencial impacto sobre os pagamentos mensais aos cotistas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (6): Dólar: -0,47%, a R$ 5,311

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (6): Dólar: -0,47%, a R$ 5,311

B3 (Ibovespa): -0,41%, aos 143.608,08 pontos.




