Sexta-feira, 18/07/2025 Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump Ricardo Stuckert/PR e Truth Social Lula endurece tom contra Trump, Senado vai negociar tarifas; os destaques desta sexta Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (18): Lula diz que Trump faz "chantagem inaceitável" com o Brasil

Senado articula missão aos EUA para tentar barrar tarifas

Confiança do consumidor nos EUA: indicador pode influenciar apostas no Fed Lula diz que Trump faz "chantagem inaceitável" com o Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à TV na noite de quinta-feira para fazer um pronunciamento contra a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. A medida, prevista para entrar em vigor em agosto, é parte de uma ofensiva comercial americana que inclui críticas ao sistema do Pix, à atuação do Brasil em acordos de leniência e até à rua 25 de Março, acusada de ser centro de pirataria.

Lula classificou a atitude como uma "chantagem inaceitável" e acusou Trump de tentar interferir nas instituições brasileiras, incluindo o sistema judiciário. Sem citar nomes, o presidente também atacou opositores que, segundo ele, estariam apoiando a medida americana por conveniência política, chamando-os de "traidores da Pátria".

Em entrevistas, Lula também afirmou que o Brasil reagirá de forma diplomática e legal, acionando a Organização Mundial do Comércio (OMC) e recorrendo à Lei de Reciprocidade para taxar empresas americanas que atuam no país, com destaque para as gigantes digitais. Ele ainda reforçou que não aceitará pressões externas em temas como combate à corrupção ou decisões do Judiciário nacional.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu às críticas de Lula defendendo Trump como "líder do mundo livre" e justificou a ação comercial com base em práticas ambientais e digitais adotadas pelo Brasil. O governo brasileiro, por sua vez, negou todas as acusações e classificou o relatório americano como "repleto de desinformação". Senado articula missão aos EUA para tentar barrar tarifas Foi aprovada uma missão parlamentar para negociar diretamente com autoridades americanas o adiamento ou cancelamento da tarifa de 50% sobre exportações brasileiras. A comitiva, liderada pelo senador Nelsinho Trad, presidente da Comissão de Relações Exteriores, viajará aos EUA entre os dias 29 e 31 de julho.

A iniciativa gerou atrito com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que alertou sobre o risco de mensagens desencontradas. Haddad defende uma frente única de negociação, liderada pelo governo, e vê com preocupação ações paralelas de parlamentares ou governadores. Segundo ele, o momento exige "coesão institucional" para garantir um resultado positivo.

Caso as tarifas sejam mantidas, produtos agrícolas, manufaturados e eletrônicos brasileiros podem ser duramente afetados, com impacto direto nas exportações e no desempenho do PIB. Confiança do consumidor nos EUA: indicador pode influenciar apostas no Fed Às 11h, a Universidade de Michigan divulgará a prévia do Índice de Confiança do Consumidor referente a julho. A expectativa do mercado é de uma leve alta para 61,5 pontos, após o índice ter registrado 60,7 em junho, a maior variação mensal em mais de 30 anos.

Apesar da recuperação, o índice segue abaixo do patamar de 68,2 registrado um ano atrás. Essa diferença mostra que o consumidor americano ainda sente os efeitos do aperto monetário e da inflação persistente, mesmo com sinais recentes de resiliência econômica.

O dado é acompanhado de perto porque influencia decisões de consumo, política monetária e o sentimento geral dos mercados. Um resultado acima do esperado pode esfriar as apostas em cortes agressivos de juros pelo Federal Reserve nas próximas reuniões. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (17): Dólar: -0,46%, a R$ 5,561.

B3 (Ibovespa): 0,06%, aos 135.510,98 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição