Magalu, setor de serviços e mercado de trabalho nos EUA são os destaques da quinta

Veja os destaques desta quinta (13):

IBGE divulga dados do setor de serviços

EUA: Seguro-desemprego pode dar sinais sobre política monetária

Temporada de balanços: Magazine Luiza e mais empresas divulgam resultados IBGE divulga dados do setor de serviços O IBGE divulgará hoje, às 9h, os dados do setor de serviços referentes a janeiro. No último mês, o setor registrou queda de 0,5% na comparação mensal, mas avançou 2,4% na base anual.

No acumulado de 2024, o setor cresceu 3,1%, marcando o quarto ano consecutivo de expansão. Quatro dos cinco segmentos analisados tiveram desempenho positivo, reforçando a resiliência dos serviços na economia brasileira.

Para 2025, economistas alertam para possíveis sinais de desaceleração, com inflação e juros elevados pressionando o consumo. Como os serviços representam mais de 60% do PIB, qualquer mudança nessa trajetória pode influenciar o ritmo de crescimento do país. EUA: seguro-desemprego pode dar sinais sobre política monetária Às 9h30, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgará os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Na última leitura, os pedidos iniciais ficaram em 224 mil, enquanto os contínuos somaram 1,897 milhão, o maior nível em quase três anos. Isso sugere que os desempregados estão enfrentando mais dificuldades para se recolocar no mercado.

Caso os números de hoje confirmem uma piora no emprego, os mercados podem reforçar apostas de cortes nos juros pelo Federal Reserve ainda neste semestre. Temporada de balanços: Magazine Luiza e mais empresas divulgam resultados Após o fechamento do mercado, serão divulgados os resultados de Magalu, Natura, LWSA, Prio, Eletrobras, Eztec e Vittia.

O Magazine Luiza é um dos destaques do dia. Analistas estimam um lucro líquido entre R$ 104 milhões e R$ 133 milhões, impulsionado pelo crescimento nas vendas e melhora na margem Ebitda. Apesar das projeções positivas, o cenário ainda apresenta desafios, e o mercado acompanhará se a empresa conseguirá manter a trajetória de recuperação observada nos últimos trimestres. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (12): Dólar: -0,07%, a R$ 5,808.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (12):

Dólar: -0,07%, a R$ 5,808.

B3 (Ibovespa): 0,29%, aos 123.866,39 pontos.