Quinta-feira, 29/05/2025 Saul Loeb/AFP Mercado de olho em dados de desemprego no Brasil, tarifas e PIB dos EUA Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta quinta-feira (29): Tribunal anula tarifaço de Trump

IBGE traz dados de desemprego Tribunal anula tarifas impostas por Trump contra produtos de outros países Um colegiado do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA determinou que o presidente Donald Trump não tem autoridade para impor tarifas unilaterais contra produtos de outros países.

As tarifas foram anuladas e consideradas ilegais.

A decisão é uma resposta a uma ação movida por cinco empresas. Segundo os advogados das empresas, déficits comerciais existem há décadas sem causar danos econômicos.

As Bolsas internacionais estão em alta. Os mercados asiáticos fecharam em alta significativa nesta quinta-feira, com altas nos índices sul-coreano Kospi, Nikkei em Tóquio, Hang Seng em Hong Kong e S&P/ASX 200 em Sydney. As Bolsas europeias também operam em alta nesta manhã. Abril teve menor taxa de desemprego da série histórica A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril, mostram dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O patamar é o mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o período finalizado em abril. O indicador é coletado desde 2012. No ano passado, a taxa de desemprego entre fevereiro e abril era de 7,5%.

Mais de 7 milhões ainda buscam por uma vaga de trabalho, menor para meses de abril desde 2013 (7,76 milhões). No ano passado, 8,2 milhões buscavam por uma colocação profissional entre fevereiro e abril.

Ontem, os dados de abertura de vagas formais também foram acima do esperado. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, o Brasil abriu 257.528 postos com carteira assinada em abril.

Criação de cargos celetistas foi a maior da série histórica para o mês.

Criação de cargos celetistas foi a maior da série histórica para o mês. Os dados de empregos são importantes para medir a força da economia e entender qual deve ser o caminho da Selic. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta-feira (28): Dólar: +0,89%, a R$ 5,695

Dólar: +0,89%, a R$ 5,695

B3 (Ibovespa): -0,47%, aos 138.887 pontos