Relatório JOLTS, que mede vagas de emprego abertas nos EUA, será divulgado hoje Mars-Sector 6/Unsplash Mercado de trabalho nos EUA e PMI industrial são os destaques desta terça Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta terça (1): EUA: Dados do mercado de trabalho reforçam atenção sobre juros

Brasil: PMI de março mostra situação da indústria EUA: Dados do mercado de trabalho reforçam atenção sobre juros O relatório JOLTS, que mede vagas de emprego abertas nos EUA, será divulgado hoje e deve mostrar se o mercado de trabalho americano segue aquecido. Em janeiro, o número de vagas subiu para 7,74 milhões, superando as projeções. Um novo avanço pode reforçar a percepção de resiliência da economia, o que tende a influenciar a postura do Federal Reserve sobre os juros.

Também nos EUA, às 10h45 (horário de Brasília), sai o PMI industrial de março. O dado preliminar já havia surpreendido positivamente, com o índice subindo para 52,7 -- maior nível desde junho de 2022 -- puxado por aumento na produção e nos pedidos, embora parte disso tenha sido motivada por compras antecipadas frente à expectativa de tarifas. Brasil: PMI de março mostra situação da indústria Por aqui, a S&P Global divulga às 9h o PMI Industrial de março. Em fevereiro, o indicador marcou 53,0 pontos, o que sinalizou expansão da atividade pelo quinto mês seguido. O avanço tem sido sustentado por aumento de novos pedidos e melhora na confiança do setor.

Esse dado será observado de perto pelo mercado, por ajudar a projetar o desempenho da economia no início do ano e pode influenciar expectativas sobre o ritmo de cortes na taxa Selic. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (31): Dólar: -0,94%, a R$ 5,706.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (31): Dólar: -0,94%, a R$ 5,706.

B3 (Ibovespa): -1,25%, aos 130.259,54 pontos.