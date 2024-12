Sexta-feira, 27/12/2024 Hoje saem dois dados sobre emprego no Brasil Ronaldo Silva/PhotoPress/Estadão Conteúdo Mercado tem dados da inflação e do emprego no centro das atenções hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques da sexta (27) Prévia da inflação: IBGE divulga IPCA-15 de dezembro

Empregos: Governo publica dados do Caged de novembro; IBGE divulga PNAD

Lira defende liberação de emendas parlamentares em embate com o STF Prévia da inflação: IBGE divulga IPCA-15 de dezembro Hoje, o IBGE divulga o IPCA-15 de dezembro, um indicador importante que serve como prévia da inflação oficial do mês.

As estimativas de mercado apontam para uma alta mensal de 0,45%, pressionada principalmente por alimentos e passagens aéreas, itens que refletem os impactos recentes da alta do dólar.

Em novembro, o índice registrou 0,62%, acumulando 4,35% no ano e 4,77% nos últimos 12 meses.

Esse dado é crucial para projetar o cenário inflacionário de 2024, especialmente em um momento em que o Banco Central enfrenta o desafio de manter a inflação dentro da meta. Empregos: Governo publica dados do Caged de novembro; IBGE divulga PNAD Outro destaque nesta sexta-feira é a divulgação dos números do mercado de trabalho.

O governo apresenta hoje as estatísticas do Caged para novembro, oferecendo uma visão mais clara sobre o saldo de empregos formais ao longo do ano.

Em outubro, foram criados 132.714 novos postos de trabalho com carteira assinada, com o setor de serviços liderando a geração de vagas.

No acumulado de janeiro a outubro, o saldo é de mais de 2,1 milhões de empregos formais, um sinal positivo da resiliência do mercado de trabalho brasileiro.

Também hoje, o IBGE divulga que a taxa de desemprego no Brasil.

No terceiro trimestre de 2024, o índice caiu para 6,4%, o segundo menor índice registrado desde o início da série histórica da PNAD Contínua. Lira defende liberação de emendas parlamentares em embate com o STF O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um pronunciamento defendendo a liberação de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, suspensas pelo ministro do STF, Flávio Dino.

Lira alegou que os pagamentos respeitam a legislação vigente e foram realizados sob critérios rigorosos.

A ação ocorre em meio à tensão entre Legislativo e Judiciário sobre a destinação de recursos, enquanto Lira se articula com o Executivo para esclarecer a questão.

As decisões nos próximos dias podem influenciar o ritmo de votações importantes no Congresso, como a regulamentação da reforma tributária. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (26): Dólar: 0,38%, a R$ 6,17.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (26): Dólar: 0,38%, a R$ 6,17.

B3 (Ibovespa): 0,26%, aos 121.077,50 pontos.