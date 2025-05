Quarta-feira, 21/05/2025 NELSON ALMEIDA/AFP, via Folha de SP Mercado atento ao cenário internacional e recordes na Bolsa Do UOL, em São Paulo (SP) Bom dia, investidor! Veja os destaques desta quarta-feira (21): Com agenda vazia no Brasil e exterior, mercado fica atento ao cenário internacional.

No Brasil, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou que negocia com a China a flexibilização das restrições sobre frango após caso de gripe aviária em Montenegro (RS). O Mapa também atualizou a lista de países que suspenderam a compra de frango do Brasil.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, renovou seu recorde pela quarta vez em uma semana, fechando no patamar de 140 mil pontos. Sem índices relevantes hoje A agenda está esvaziada no Brasil e exterior, o índice relevante desta manhã foi o CPI britânico, a inflação do Reino Unido, que veio levemente acima do esperado. O índice registrou alta de 3,5% ante os 3,3% esperados.

Outro destaque do dia é a cotação do petróleo do DoE. Gripe aviária em foco O ministério da Agricultura confirma que negocia com a China uma possível flexibilização no embargo sanitário, que restringe a compra de frango brasileiro após o caso confirmado de gripe aviária na cidade de Montenegro (RS).

Nesta manhã, o governo brasileiro atualizou a lista de países que deixaram de comprar frango do Brasil: a relação é composta pelos 27 países da União Europeia, os três integrantes da União Eurasiática e outras 30 nações. Recorde no Ibovespa Pela primeira vez na história, a Bolsa de Valores ultrapassou o patamar de 140 mil pontos.

No curto prazo, a tendência é de que o Ibovespa, principal índice acionário local, siga em alta devido à perspectiva de que os juros no Brasil vão se manter por um longo tempo no atual patamar de 14,75% ao ano, o mais alto desde 2006.

Com os juros altos, grandes investidores internacionais migram seus recursos para aplicações de renda fixa no Brasil. Ao entrar no mercado nacional, são obrigados a trocar os dólares pelo real, o que faz a moeda americana se desvalorizar. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça-feira (20): Dólar: -0,03%, a R$ 5,668.

B3 (Ibovespa): 0,34%, aos 140.109,63 pontos