Bolsas da Ásia e Europa reagem, mas cenário segue instável

Brasil: produção industrial regional é destaque Bolsas da Ásia e Europa reagem, mas cenário segue instável Após fortes quedas recentes, as principais bolsas da Ásia fecharam em alta nesta terça, puxadas pela recuperação técnica e por iniciativas pontuais de empresas estatais na China. O Nikkei saltou 6,03% em Tóquio -- maior avanço diário desde agosto de 2024 -- enquanto o Hang Seng subiu 1,51% e o Kospi teve leve alta de 0,26%.

A exceção foi a China continental, onde o movimento foi mais discreto, mesmo com anúncios de recompra de ações por gigantes como PetroChina e Sinopec.

Na Europa, o Stoxx 600 avançava 1,48% por volta das 6h30, tentando se recuperar das perdas acumuladas em meio à escalada protecionista do governo dos EUA. O tarifaço promovido por Trump reacendeu temores de recessão global e segue como fator central de risco nos mercados. Brasil: produção industrial regional é destaque O IBGE divulga nesta manhã a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-RG), com os dados de fevereiro. A expectativa é entender se a leve queda de 0,1% na produção nacional foi concentrada em poucos estados ou se foi mais disseminada.

Em janeiro, o desempenho foi desigual: oito dos 15 estados pesquisados tiveram crescimento, com destaque para Ceará (+7,9%) e São Paulo (+2,4%).

Apesar da sequência de resultados positivos na comparação anual (alta de 1,5% em fevereiro contra o mesmo mês de 2024), o setor industrial ainda sente os efeitos dos juros altos, que reduzem o crédito e enfraquecem tanto a oferta quanto a demanda. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (7): Dólar: 1,29%, a R$ 5,911.

