Segunda-feira, 02/06/2025
Fábrica da Gerdau nos Estados Unidos
Star Tribune via Getty Images
Moody's, taxas sobre o aço e IOF são os destaques de hoje nos mercados
Do UOL, em São Paulo

reduz perspectiva do Brasil Trump aumenta taxa de importação do aço

Discussões em torno do IOF continuaram no final de semana Moody's reduz perspectiva do Brasil A agência de classificação de risco Moody's rebaixou, na sexta-feira, a perspectiva de nota do Brasil de positiva para estável. A justificativa é uma piora no progresso da resolução da dívida brasileira.

O relatório da agência menciona uma "deterioração acentuada na capacidade de pagamento da dívida" e um "progresso mais lento do que o esperado na resolução da rigidez dos gastos e na construção de credibilidade em torno da política fiscal, apesar do cumprimento das metas de resultado primário".

A agência também reafirmou a nota "Ba1" do país, um degrau abaixo do chamado grau de investimento. Desde outubro do ano passado, a Moody's classifica o país um nível abaixo do grau de investimento. A nota é melhor que a de outras agências.

Como resposta, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que o governo está empenhado em melhorar as contas públicas, esforçando-se para aumentar a arrecadação e segurar gastos.

A classificação de agências internacionais guia o investimento estrangeiro. Com uma perspectiva pior, o investidor de fora pode investir menos dólares no país, afetando tanto a Bolsa quanto o câmbio. Trump volta a aumentar taxas O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aumentar as taxas do aço importado, de 25% para 50%.

Isso aumenta o receio de investidores do mundo todo, com possibilidades de retaliação, aumento da inflação e outros efeitos.

Os American Depositary Receipts (ADRs, ações de empresas estrangeiras negociadas nos EUA) da Gerdau deram um salto de 6,46%, cotados a US$ 2,80, no pregão estendido da Bolsa de Nova York (Nyse). Na pré-abertura, continuaram em alta. Isso porque mais de 40% do faturamento da empresa vem do país. Já outras empresas brasileiras do setor podem sofrer.

O câmbio também pode ser afetado com a volta das ofensivas do presidente norte-americano. Discussões em torno do IOF continuaram no final de semana O embate em torno da cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) continuou agitado e deve se refletir nos mercados hoje.

Hoje pela manhã, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que esteve reunido com os presidentes da Câmara, Hugo Motta ( Republicanos-PB ), e do Senado, Davi Alcolumbre ( União-AP ) para discutir a correção de distorções do Orçamento e o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele garante que foi fechado um acordo e diz estar comprometido com as metas fiscais.

), e do Senado, Davi Alcolumbre ( ) para discutir a correção de distorções do Orçamento e o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele garante que foi fechado um acordo e diz estar comprometido com as metas fiscais. No sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) pediu à equipe do governo Lula a suspensão imediata de uma das modalidades de IOF que o governo federal instituiu por decreto e que afeta diretamente o comércio, sobre o chamado "risco sacado".

O risco sacado é uma modalidade de crédito no qual os bancos antecipam valores a comerciantes que vendem a prazo e não estava sujeita a cobrança de IOF até a edição do decreto do governo federal.

Já no domingo, o presidente Lula fez um afago a Motta, afirmando que o deputado será "bem tratado" pelos partidos de esquerda. Petista pregou mais diálogo com o Congresso. "O governo tem que aprender que, quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente", disse Lula. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta-feira (30): Dólar: +0,91%, a R$ 5,717

B3 (Ibovespa): -1,09%, aos 137.026 pontos