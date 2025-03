Quinta-feira, 20/03/2025 Congresso Nacional deve votar o Orçamento Ricardo Moraes Orçamento de 2025 e dados de emprego nos EUA movimentam os mercados hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (20): Congresso deve votar hoje o Orçamento de 2025

Mercado de trabalho dos EUA divulga novos dados Congresso deve votar hoje o Orçamento de 2025 O Congresso Nacional se reúne hoje para votar o Orçamento de 2025. A expectativa do governo é garantir a aprovação ainda nesta semana. Antes da votação no plenário, o projeto precisa passar pela CMO (Comissão Mista de Orçamento).

A sessão conjunta convocada para esta tarde será semipresencial, permitindo o voto remoto dos parlamentares - um fator que deve garantir quórum suficiente para a aprovação.

O projeto orçamentário deveria ter sido votado no fim do ano passado, mas o debate foi travado devido a impasses sobre a transparência das emendas parlamentares. Com a homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a análise foi retomada, destravando a tramitação.

No mercado financeiro, a votação do Orçamento é acompanhada de perto, pois define os gastos públicos e pode afetar expectativas sobre a política fiscal do governo. Caso o Congresso aprove despesas maiores do que o previsto, investidores podem reagir com cautela, influenciando o câmbio e os juros futuros. Mercado de trabalho dos EUA divulga novos dados Nos Estados Unidos, os investidores monitoram os novos dados sobre pedidos de seguro-desemprego. Na última divulgação, o número de pedidos contínuos caiu para 1,870 milhão na semana encerrada em 1º de março, enquanto os pedidos iniciais ficaram em 220 mil - uma leve redução em relação à semana anterior.

O mercado de trabalho americano permanece resiliente, com o nível de desemprego em patamares historicamente baixos. Essa estabilidade no emprego tem sido um dos fatores que sustentam a economia dos EUA, reduzindo a necessidade de cortes de juros pelo Federal Reserve.

Os números divulgados hoje ajudarão a calibrar as apostas do mercado sobre os próximos passos da política monetária americana. Caso os dados mostrem um desaquecimento do mercado de trabalho, as chances de cortes de juros ainda no primeiro semestre podem aumentar. Veja o fechamento de dólar e Bolsa quarta (19): Dólar: -0,43%, a R$ 5,647.

