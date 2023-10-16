Bom dia, investidor! Confira os destaques desta segunda (29): Brasil: Tesouro divulga resultado fiscal com expectativa de déficit moderado

No Brasil, um dos destaques da segunda (29) é a divulgação, às 17h, do Resultado do Governo Central referente a agosto. O dado mostra o desempenho das contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, sendo um termômetro essencial para avaliar a trajetória fiscal do país.

A mediana das projeções indica um déficit primário em torno de R$ 21 bilhões, valor semelhante ao registrado em julho. No entanto, o mercado tem revisado para baixo suas estimativas para o déficit acumulado de 2025, agora previsto em cerca de R$ 69,9 bilhões. Esse movimento reflete o aumento da arrecadação federal, impulsionado por receitas com tributos sobre commodities, e um controle mais rígido de despesas do governo.

A melhora no quadro fiscal é acompanhada com atenção pelos investidores, que usam esses dados para avaliar a sustentabilidade da dívida pública e o espaço para uma eventual flexibilização da política monetária no futuro. Caged: Criação de empregos formais deve perder força em agosto Outro dado relevante do dia é a divulgação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que traz o saldo de empregos formais em agosto. A expectativa é de que o número siga positivo, mas com desaceleração em relação aos meses anteriores.

O enfraquecimento do ritmo de contratações reflete o cenário de juros elevados, que inibe o consumo e os investimentos, além de um arrefecimento natural da economia no segundo semestre do ano.

O setor de serviços deve continuar sendo o principal motor da geração de vagas, enquanto indústria e comércio apresentam desempenho mais fraco. Os números são importantes para orientar políticas públicas e calibrar decisões do Banco Central sobre juros. Uma desaceleração mais intensa pode aumentar a pressão por medidas de estímulo em 2026. Trump negocia para evitar paralisação do governo dos EUA O presidente Donald Trump está no centro das atenções nesta segunda-feira, liderando negociações intensas para evitar uma paralisação do governo federal (shutdown). O prazo final para aprovação do orçamento termina hoje à meia-noite (horário local), e até o momento não há consenso entre democratas e republicanos sobre os termos do novo financiamento.

Se não houver acordo, o país poderá enfrentar a suspensão temporária de serviços federais, como agências públicas, parques nacionais, emissão de vistos e até pagamentos da seguridade social. Além disso, salários de centenas de milhares de servidores federais seriam interrompidos, com reflexos negativos no consumo e no desempenho econômico.

Historicamente, os shutdowns causam perdas bilionárias e aumentam a volatilidade nos mercados. Durante esse período, também deixam de ser publicados dados econômicos importantes como inflação, emprego e PIB, dificultando a leitura do cenário econômico por parte de investidores e analistas.

Essa incerteza fiscal nos EUA pode provocar desvalorização do dólar, pressão sobre os juros dos Treasuries e queda nas bolsas americanas. A insegurança institucional também pode influenciar o apetite ao risco nos mercados emergentes, como o Brasil. Pnad Contínua mostra como está o desemprego no Brasil Nesta terça (30), o IBGE divulga os dados da Pnad Contínua referentes ao trimestre encerrado em agosto, com foco na taxa de desemprego. No levantamento anterior, o índice caiu para 5,6%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012.

A expectativa do mercado é de que a taxa se mantenha próxima desse patamar, refletindo um mercado de trabalho ainda aquecido. No entanto, há sinais de perda de fôlego, com setores como comércio e construção civil demonstrando menor ritmo de contratação nos últimos meses.

Os dados também são acompanhados de perto pelo Banco Central, pois um mercado de trabalho resiliente pode postergar expectativas de queda mais agressiva da taxa Selic. Ao mesmo tempo, analistas esperam desaceleração gradual nos próximos trimestres, conforme os efeitos defasados da política monetária forem se consolidando. Jolts deve confirmar perda de tração no mercado de trabalho americano No mesmo dia, os Estados Unidos divulgam o relatório Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey), que mostra o número de vagas abertas no país -- um dos indicadores mais observados pelo Federal Reserve para entender a dinâmica do emprego.

A previsão é de estabilidade ou leve queda em relação ao mês anterior, o que reforça o diagnóstico de que a oferta de vagas está recuando lentamente, após os picos observados durante a recuperação pós-pandemia.

Esse movimento é interpretado pelo mercado como um sinal de que a demanda por mão de obra está se ajustando, favorecendo o controle da inflação sem provocar uma recessão abrupta. Um dado abaixo do esperado pode aumentar as apostas de corte de juros ainda este ano. Câmara vota isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil A proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais deve ser votada na quarta-feira, após compromisso firmado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O projeto é uma das promessas do governo federal e tem forte apelo popular, mas enfrenta obstáculos técnicos e políticos.

O relator da matéria, deputado Arthur Lira (PP), ainda negocia os termos das compensações fiscais com líderes partidários. O impacto da medida sobre as contas públicas é estimado em R$ 26 bilhões ao ano. Para neutralizar esse efeito, o governo propôs a taxação de lucros e dividendos pagos a pessoas físicas, com alíquota mínima de 10%.

A proposta também inclui um mecanismo de compensação financeira para estados e municípios, que tem o objetivo de evitar resistência dos gestores locais. Ainda assim, há receio entre investidores quanto à consistência do pacote de compensações -- o que pode pressionar os ativos brasileiros e elevar o risco-país caso haja sinais de descontrole fiscal. EUA: ADP deve mostrar persistência na fraqueza do setor privado O relatório da ADP, que antecipa os dados do payroll, também será divulgado na quarta. A expectativa é de geração de empregos em ritmo ainda fraco, repetindo o padrão dos últimos meses.

Em agosto, foram criadas apenas 54 mil vagas -- o menor número desde os primeiros meses da pandemia. Para setembro, a previsão é de leve recuperação, mas sem fôlego suficiente para alterar a percepção de que o mercado de trabalho americano está em processo de desaceleração.

Os dados da ADP, especialmente sobre variação salarial, são usados como termômetro para as decisões do Fed. Salários subindo num ritmo mais moderado, como os 4,4% previstos, reforçam o argumento de que não há pressões inflacionárias relevantes vindas do mercado de trabalho. Payroll pode definir apostas sobre corte de juros nos Estados Unidos O grande evento da semana será a divulgação do payroll de setembro, às 9h30. Esse é o principal indicador do mercado de trabalho americano e tem impacto direto sobre os ativos globais e sobre a política monetária do Federal Reserve.

A projeção mediana dos analistas aponta para criação de 39 mil vagas -- um número maior que os 22 mil registrados em agosto, mas ainda considerado fraco. A taxa de desemprego deve se manter em 4,3%, enquanto os salários médios por hora devem crescer entre 3,7% e 4,0% no acumulado de 12 meses.

Mesmo que o dado venha levemente acima do esperado, o mercado avalia que o quadro geral é de desaceleração. Além disso, há preocupação com possíveis revisões negativas nos dados dos meses anteriores, o que pode afetar a confiança dos investidores.

Um payroll fraco aumentaria significativamente a probabilidade de corte de juros pelo Fed já nas próximas reuniões. O cenário base do mercado hoje é de redução de 50 pontos-base até o fim de 2025, mas esse cronograma pode ser antecipado caso os próximos relatórios confirmem enfraquecimento estrutural do mercado de trabalho. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (26): Dólar: -0,47 %, a R$ 5,338

Dólar: -0,47 %, a R$ 5,338

B3 (Ibovespa): +0,10%, aos 145.446,66 pontos.