Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (5): EUA: Payroll define hoje o tom da política monetária americana

Brasil: indicadores da indústria e do consumo em destaque EUA: Payroll define hoje o tom da política monetária americana O dado mais aguardado da semana será divulgado nesta sexta-feira às 9h30: o relatório de empregos dos EUA (payroll), com potencial de reconfigurar as expectativas sobre os cortes de juros do Fed (Federal Reserve) em 2025.

Após o ADP mostrar a criação de apenas 54 mil vagas no setor privado em agosto, muito abaixo da expectativa de 85 mil, e o relatório Jolts indicar enfraquecimento na abertura de vagas, o mercado aposta que o payroll também trará sinais claros de desaceleração. A expectativa mediana é de criação de 76 mil vagas, com projeções que variam de zero a 104 mil. A taxa de desemprego deve subir para 4,3%.

Se confirmados, os dados representariam o quarto mês seguido de geração de empregos abaixo de 100 mil, o ritmo mais fraco desde os primeiros meses da pandemia. Esse cenário reforça a possibilidade de um ciclo mais agressivo de cortes de juros pelo Fed.

O FedWatch, ferramenta do CME Group, indica 97% de chance de um corte de 25 pontos-base já na reunião de 17 de setembro. Mas a grande questão está no ritmo posterior: o mercado projeta mais dois cortes em outubro e dezembro. Se o payroll vier fraco, essas apostas ganham força e devem impulsionar bolsas, reduzir os rendimentos dos títulos e pressionar o dólar. Brasil: indicadores da indústria e do consumo em destaque No Brasil, serão divulgados indicadores de dois setores relevantes para a economia:

Às 9h: o IPP (Índice de Preços ao Produtor) de julho, que mede a variação de preços na porta das fábricas. Na última leitura, o índice caiu 1,25%, refletindo pressão desinflacionária nas cadeias produtivas. O dado ajuda a antecipar tendências do IPCA e pode influenciar a política do Banco Central.

Às 11h: saem os dados de produção e vendas de veículos em agosto, acompanhados com atenção pelo mercado. A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) divulgará os números da produção, enquanto o IBGE publicará o volume de vendas. Na última divulgação (julho), a produção cresceu 15,7% e as vendas subiram 14,2%.

No primeiro semestre, a produção acumulou alta de 7,8%, totalizando 1,226 milhão de veículos, com crescimento de 4,8% nas vendas. Esse desempenho reforça a importância do setor na geração de empregos e nos investimentos industriais.

No entanto, o setor ainda enfrenta desafios como a dependência da Argentina nas exportações e a concorrência crescente das montadoras chinesas no mercado doméstico. Um novo avanço em agosto pode trazer impulso adicional para ações ligadas à cadeia automotiva. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (4): Dólar: -0,09%, a R$ 5,447.

B3 (Ibovespa): +0,81%, aos 140.993,25 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.