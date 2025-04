Sexta-feira, 04/04/2025 O presidente dos EUA, Donald Trump, segura um gráfico enquanto faz comentários sobre tarifas recíprocas BRENDAN SMIALOWSKI/AFP 'Tarifaço' de Trump continua a impactar mercados e empregos nos EUA no radar Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (4): Mercados despencam após tarifas de Trump, mas Brasil resiste

China anuncia retaliação aos EUA

Brasil: governo divulga dados da balança comercial de março

EUA: Payroll de março pode ter impacto nos juros Mercados despencam após tarifas de Trump, mas Brasil resiste Ontem (3), os mercados globais reagiram com fortes quedas ao anúncio de tarifas recíprocas pelos Estados Unidos. O S&P 500 caiu 4,1%, o Nasdaq recuou 5,2% e o Dow Jones perdeu 3,49% -- as maiores baixas desde setembro de 2022. O impacto foi especialmente sentido nas ações de tecnologia: Apple (-6,3%), Amazon (-4,7%), Nvidia (-6%) e Nike (-13,1%) lideraram as perdas.

A resposta negativa dos mercados refletiu múltiplas preocupações: risco de recessão nos EUA, alta inflacionária gerada pelo encarecimento de importações e rupturas nas cadeias globais de produção. Especialistas também alertam para uma possível escalada no protecionismo global, com desdobramentos para o comércio internacional.

O Ibovespa conseguiu se manter acima dos 130 mil pontos. Analistas apontam que a resiliência do mercado brasileiro está ligada ao fato de o país ter sido menos penalizado pelas novas tarifas -- com alíquota mínima de 10%, frente aos 34% aplicados à China, 32% a Taiwan e 20% à União Europeia. China anuncia retaliação aos EUA Hoje (4), a China respondeu ao tarifaço de Donald Trump, anunciando tarifas de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos -- mesma alíquota que os EUA aplicarão sobre produtos chineses.

As novas taxas passam a valer a partir da próxima quinta-feira (10), segundo o ministro das Finanças chinês.

Além disso, Pequim informou que vai impor controles sobre a exportação de matérias-primas essenciais para a fabricação de tecnologia avançada e que possuem oferta global limitada. Brasil: governo divulga dados da balança comercial de março A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulga hoje, às 15h, os dados consolidados da balança comercial de março. Após o déficit inesperado de US$ 0,3 bilhão em fevereiro -- o primeiro saldo negativo desde o início de 2022 -- o mercado monitora de perto o desempenho das exportações e importações neste início de ano.

Em fevereiro, as importações cresceram 27,6% na comparação anual, enquanto as exportações recuaram 1,8%. O resultado contrastou com a expectativa de superávit de US$ 1,9 bilhão para o mês.

Para 2025, analistas projetam um superávit comercial de US$ 75,49 bilhões, mas alertam para incertezas ligadas à política comercial dos EUA e ao conflito comercial com a China. EUA: Payroll de março pode ter impacto nos juros Nos Estados Unidos, o relatório de emprego

O payroll de março será publicado às 9h30. A expectativa é de criação de 135 mil vagas, uma desaceleração frente aos 151 mil empregos registrados em fevereiro.

O relatório pode refletir impactos da política de cortes na estrutura administrativa promovida por Elon Musk -- que resultou em cerca de 25 mil demissões no setor público -- além da nova tarifa de 10% imposta pelo presidente Trump sobre a maioria das importações. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (3): Dólar: -1,23%, a R$ 5,629.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (3): Dólar: -1,23%, a R$ 5,629.

B3 (Ibovespa): -0,04%, aos 131.140,66 pontos.