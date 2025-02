Sexta-feira, 07/02/2025 B3/Divulgação Payroll nos EUA é o destaque da sexta; veja o que mais movimenta o mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor! Veja os destaques desta sexta (7): EUA divulgam payroll e taxa de desemprego

Governo publica resultado da balança comercial de janeiro EUA divulgam payroll e taxa de desemprego Às 10h30, os Estados Unidos divulgam o relatório oficial de emprego (Payroll) de janeiro e a taxa de desemprego. Na última divulgação, foram criados 256 mil novos postos de trabalho, bem acima da expectativa do mercado, que era de 160 mil. Já a taxa de desemprego ficou em 4,1%.

Caso o relatório de hoje traga um número forte novamente, pode reforçar a percepção de que a economia americana segue aquecida, reduzindo as chances de cortes de juros pelo Federal Reserve no curto prazo.

O dado é um dos mais aguardados pelo mercado, por ter forte impacto sobre o dólar, os juros dos Treasuries e as bolsas globais. Governo publica resultado da balança comercial de janeiro Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publica o saldo da balança comercial de janeiro.

No mês passado, o Brasil registrou um superávit de US$ 4,8 bilhões, refletindo um cenário positivo para as exportações.

O desempenho da balança comercial segue sendo um fator relevante para o real, já que um superávit robusto tende a sustentar a moeda brasileira frente ao dólar. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (6): Dólar: -0,52%, a R$ 5,764.

Dólar: -0,52%, a R$ 5,764.

B3 (Ibovespa): 0,55%, a 126.224,74 pontos,.