Começa hoje julgamento de Bolsonaro no STF

EUA divulgam PMIs industriais: termômetro da maior economia do mundo PIB do Brasil desacelera para 0,4% e confirma perda de fôlego da economia O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, em relação aos três primeiros meses do ano, totalizando R$ 3,2 trilhões em valores correntes. O dado, divulgado nesta terça-feira (2) pelo IBGE, confirma a trajetória de desaceleração da economia nacional, após a alta de 1,4% registrada no primeiro trimestre.

Apesar de positivo, o avanço mostra perda de tração. Na comparação anual, ou seja, frente ao segundo trimestre de 2024, a economia cresceu 2,2%, o menor ritmo desde o início de 2022. Em termos históricos, essa taxa só não é mais fraca que a do primeiro trimestre de 2020, quando o PIB encolheu 10,1% com os impactos iniciais da pandemia de Covid-19.

A desaceleração vem sendo observada desde o terceiro trimestre de 2024 e reflete, em parte, o efeito da política monetária restritiva do Banco Central, que tem limitado o crédito e moderado o consumo. Ainda assim, o PIB completou 18 trimestres consecutivos de crescimento, uma sequência inédita desde o início da série histórica, em 1996.

Entre os destaques positivos, os setores de serviços e o consumo das famílias atingiram novos recordes, refletindo uma demanda interna que resiste ao ambiente de juros elevados. Por outro lado, a fraqueza em investimentos e na indústria limita um crescimento mais robusto.

O resultado pode reforçar apostas de que há espaço para cortes adicionais na taxa Selic, caso a inflação siga sob controle e o ritmo da economia permaneça moderado. Começa hoje julgamento de Bolsonaro no STF A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal inicia hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado durante os eventos que culminaram no ataque às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Segundo o Ministério Público, os réus teriam organizado e incentivado atos antidemocráticos, com o objetivo de anular o resultado das eleições e incitar uma insurreição no país. Dada a complexidade do caso, o julgamento deve se estender por vários dias, com sessões previstas também para 3, 9, 10 e 12 de setembro.

O processo ganhou contornos internacionais após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o julgamento como uma "execução política". Analistas avaliam que, caso haja condenações, o governo americano pode ampliar medidas punitivas contra o Brasil -- como novas sanções com base na Lei Magnitsky, que já foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes.

O receio de retaliações econômicas e tensões diplomáticas pode afetar diretamente o câmbio, elevar o risco Brasil e reduzir o apetite de investidores estrangeiros por ativos nacionais. Instituições financeiras monitoram o caso de perto, temendo impactos negativos nos fluxos de capital, especialmente se a crise ganhar escala internacional. EUA divulgam PMIs industriais: termômetro da maior economia do mundo Do outro lado do hemisfério, o foco estará nos dois principais índices de atividade industrial dos Estados Unidos, que serão divulgados ao longo da manhã: PMI Industrial da S&P Global, às 10h45 (horário de Brasília); PMI Industrial do ISM, às 11h.

Ambos os indicadores mostram a evolução do setor manufatureiro americano, com base em dados como produção, pedidos, emprego e estoques. Leituras acima de 50 sinalizam expansão da atividade; abaixo de 50, indicam contração.

O PMI do ISM costuma atrair maior atenção por sua tradição e influência sobre os mercados. Se o índice surpreender positivamente, pode reforçar a tese de que a economia dos EUA segue resiliente, o que, por sua vez, pode adiar expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve. Já uma leitura fraca tende a pressionar o dólar e beneficiar ativos de risco, como ações e commodities. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (1): Dólar: +0,32%, a R$ 5,439.

B3 (Ibovespa): -0,10%, aos 141.283,02 pontos.