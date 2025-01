Sexta-feira, 17/01/2025 Economia da China cresce 5% em 2024 Tingshu Wang/Reuters PIB da China e indústria dos EUA: os destaques desta sexta no mercado Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta sexta (17): EUA divulgam dados da produção industrial de novembro

China registra crescimento de 5% em 2024 EUA divulgam dados da produção industrial de novembro Às 11h15, o Departamento de Comércio dos EUA divulgará a Produção Industrial de dezembro,

Esse indicador mede a atividade do setor industrial americano e pode trazer novas sinalizações sobre o ritmo da economia.

Em novembro, a produção industrial caiu 0,1% em relação a outubro e acumulou uma retração de 0,9% na comparação anual, reforçando um cenário de enfraquecimento que já se estende por meses.

Caso a tendência de queda se confirme, investidores podem ajustar suas apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve, que busca equilibrar a política monetária em meio a uma economia com sinais mistos. China registra crescimento de 5% em 2024 A China confirmou ontem que seu PIB cresceu 5% em 2024, atingindo a meta oficial do governo.

No quarto trimestre, a economia chinesa acelerou, registrando uma expansão de 5,4% na comparação anual, acima das previsões do mercado.

O PIB total do país alcançou 134,91 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 18,8 trilhões), demonstrando resiliência apesar dos desafios do setor imobiliário e da baixa confiança do consumidor. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (16): Dólar: 0,48%, a R$ 6,053.

Dólar: 0,48%, a R$ 6,053.

B3 (Ibovespa): -1,15%, aos 121.234,14 pontos.