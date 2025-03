Sexta-feira, 07/03/2025 GETTY IMAGES PIB do Brasil no 4º trimestre e payroll nos EUA movimentam o dia Bom dia, investidor, Veja os destaques desta sexta (7): IBGE divulga dados do PIB do 4º trimestre

Balança Comercial de fevereiro deve confirmar superávit

Payroll nos EUA pode adiar cortes de juros IBGE divulga dados do PIB do 4º trimestre O IBGE publica hoje, às 9h, o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no quarto trimestre de 2024. As projeções indicam um crescimento de 0,4% no período, abaixo da alta de 0,9% do trimestre anterior.

O resultado é um reflexo do impacto da política monetária mais restritiva, com juros elevados limitando o consumo e o crédito. Apesar disso, o PIB deve fechar 2024 com alta de 3,5%, impulsionado pelo consumo das famílias e o aumento dos gastos públicos.

Caso a desaceleração se confirme, o mercado pode reforçar apostas em cortes da taxa Selic no segundo semestre. Balança Comercial de fevereiro deve confirmar superávit Além do PIB, o governo divulga hoje os números da balança comercial de fevereiro, que ajudam a medir o dinamismo do comércio exterior.

Até a terceira semana do mês, o saldo comercial registrava superávit de US$ 1,3 bilhão, com exportações de US$ 17 bilhões e importações de US$ 15,7 bilhões. Esse desempenho reflete, em parte, a demanda internacional por commodities e as oscilações no câmbio. Payroll nos EUA pode adiar cortes de juros Nos Estados Unidos, o grande destaque do dia será o relatório de empregos (payroll) de fevereiro, divulgado às 10h30. Esse dado é um dos mais acompanhados pelo Federal Reserve para definir sua política monetária.

O mercado espera a criação de 160 mil a 170 mil empregos no mês, um número acima dos 143 mil de janeiro

Além disso, será divulgada também a taxa de desemprego, que deve permanecer em 4%. Caso o payroll venha acima das expectativas, o Federal Reserve pode adotar uma postura mais cautelosa sobre cortes de juros, reduzindo as chances de flexibilização monetária no curto prazo. Isso pode impactar tanto o dólar quanto os mercados globais, inclusive a B3. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta: Dólar: -0,02%, a R$ 5,757

B3 (Ibovespa): 0,25%, aos 123.357,55 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição