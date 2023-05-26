Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (28): Balanço da Nvidia levanta dúvidas sobre futuro da IA

PIB dos EUA deve mostrar retomada no segundo trimestre Balanço da Nvidia levanta dúvidas sobre futuro da IA A Nvidia, principal fornecedora global de chips voltados à inteligência artificial, trouxe um sinal de alerta ao mercado ao divulgar, na noite de ontem (27), um balanço financeiro com projeções abaixo do esperado por parte dos analistas. A empresa estimou uma receita de US$ 54 bilhões para o trimestre fiscal encerrado em outubro, alinhada à média de Wall Street, mas aquém das expectativas mais otimistas, que projetavam até US$ 60 bilhões.

A reação foi imediata: as ações recuaram 3,10% nas negociações pós-mercado em Nova York. Apesar de uma recuperação parcial após a divulgação, o episódio mostra a sensibilidade dos investidores diante de qualquer sinal de desaceleração em um setor que vem sustentando parte importante do otimismo dos mercados nos últimos dois anos.

Desde 2023, a Nvidia se tornou o símbolo da IA, com crescimento em receitas e lucros à medida que empresas e governos passaram a investir pesado em infraestrutura de inteligência artificial. No entanto, o resultado mais recente sugere que esse ciclo de expansão pode estar entrando em uma nova fase, com menor aceleração.

No comunicado aos investidores, o CEO Jensen Huang tentou tranquilizar o mercado, afirmando que "a oportunidade pela frente é imensa" e projetando entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões em investimentos em IA até o final da década. Ainda assim, a previsão considerada "morna" levantou dúvidas sobre o ritmo de novos contratos e de renovação da demanda, especialmente diante do alto nível de investimentos já realizados nos últimos trimestres.

Para os investidores brasileiros, o sinal amarelo acende para setores listados na B3 com exposição direta ou indireta à IA, como tecnologia da informação, e-commerce, fintechs e empresas industriais que vêm incorporando inteligência artificial em suas operações. PIB dos EUA deve mostrar retomada no segundo trimestre Hoje, às 9h30, sai a estimativa preliminar do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre. Após uma retração de 0,5% no primeiro trimestre, o mercado espera um crescimento robusto de 3%. A leitura é especialmente importante porque será acompanhada de outros dados relevantes, como pedidos de seguro-desemprego e indicadores do mercado de trabalho.

Se confirmado, o avanço pode renovar o otimismo sobre a maior economia do mundo -- o que tende a fortalecer o apetite por risco global e impulsionar mercados emergentes como o Brasil. Em contrapartida, números abaixo das expectativas podem reforçar dúvidas sobre a sustentabilidade da recuperação e mexer com o dólar e os juros.

O dado também tem peso nas apostas sobre os próximos passos do Federal Reserve: uma economia mais forte pode adiar cortes de juros, enquanto sinais de fragilidade podem reforçar o ciclo de afrouxamento monetário. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (27): Dólar: -0,32%, a R$ 5,416.

B3 (Ibovespa): +1,04%, aos 139.205,81 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.