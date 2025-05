Sexta-feira, 30/05/2025 iStock PIB e congelamento de gastos no centro das atenções hoje Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta sexta-feira (30): PIB brasileiro cresce 2,9% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior

Mercado aguarda dados da inflação dos EUA

Governo detalha congelamento de gastos PIB brasileiro cresce Puxado pelo agro, PIB cresce 1,4% no 1º trimestre; avanço anual é de 2,9%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O desempenho positivo foi impulsionado pelo salto de 10,2% da agropecuária.

A economia brasileira tem dado sinais de resiliência, apesar dos juros altos. Os dados de criação de empregos formais e de desemprego, divulgados essa semana, vieram melhores que o esperado. Inflação nos EUA dá sinais para caminho dos juros Mercado também aguarda o resultado do PCE, o índice de gastos com consumo dos Estados Unidos e principal indicador de inflação analisado pelo Fed, banco central americano.

Ontem, o núcleo que desconsidera preços de alimentos e energia aumentou 3,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, acelerando ante o ganho de 2,6% do trimestre anterior. Governo irá detalhar congelamento de gastos De noite, sai o detalhamento do congelamento de R$ 31 bilhões anunciado pelo governo na semana passada.

O déficit da União saltou de R$ 9,3 bilhões, em 2014, para a previsão de R$ 72,7 bilhões até o final deste ano (sem contar os juros da dívida pública), indica o último Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

O aumento da dívida pública ameaça a confiança dos investidores. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta-feira (29): Dólar: -0,5%, a R$ 5,666

