Quinta-feira, 03/04/2025 EUA divulga balança comercial um dia após Donald Trump anunciar "tarifaço" PMIs de março no Brasil e EUA e balança comercial americana em destaque Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (3): Índices de Gerentes de Compras ( PMI ) são divulgados no Brasil e nos Estados Unidos

A S&P Global divulga hoje (3) os dados do PMI (Índice de Gerentes de Compras) do Brasil referentes a março. Em fevereiro, o PMI Composto havia marcado 51,2 pontos, e o PMI de Serviços, 50,6 pontos -- ambos acima da linha dos 50, o que indica expansão da atividade econômica.

Nos Estados Unidos, os PMIs finais de março também serão divulgados nesta quinta, às 10h45 (horário de Brasília), pela mesma instituição. As prévias já indicaram uma aceleração da atividade: o PMI Composto subiu de 51,6 em fevereiro para 53,5 em março, enquanto o PMI de Serviços avançou de 51,0 para 54,3 pontos, superando as expectativas do mercado, que projetavam 51,5. Governo dos EUA publica hoje os dados da balança comercial Outro destaque do dia é a divulgação oficial da balança comercial dos Estados Unidos, especialmente relevante diante da política do governo de Donald Trump de impor tarifas a diversos parceiros comerciais.

Segundo estimativas preliminares, o déficit comercial de bens recuou para US$ 147,91 bilhões em fevereiro, uma queda de 4,9% em relação ao recorde de janeiro (US$ 155,57 bilhões). Mesmo com essa melhora, o resultado ainda ficou acima das projeções do mercado, que esperavam um déficit de US$ 134,5 bilhões.

As exportações cresceram US$ 7 bilhões, totalizando US$ 178,6 bilhões, enquanto as importações caíram US$ 0,6 bilhão, somando US$ 326,5 bilhões. A divulgação completa dos dados poderá oferecer uma visão mais clara das tendências comerciais e do possível impacto das novas tarifas nas relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos nos próximos meses. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (2): Dólar: 0,27%, a R$ 5,699.

B3 (Ibovespa): 0,07%, aos 131.244,66 pontos.