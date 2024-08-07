Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (21): Bolsonaro e Eduardo são indiciados; Moraes sofre sanção dos EUA

Jackson Hole: mercado espera o discurso de Jerome Powell

EUA: PMI de agosto dará novo termômetro da economia

Receita Federal divulga arrecadação de julho Bolsonaro e Eduardo são indiciados; Moraes sofre sanção dos EUA A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por obstrução da Justiça e coação no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. O relatório aponta que ambos articularam ações nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras, contando com aporte financeiro de cerca de R$ 2 milhões para sustentar a influência externa.

A operação também investiga a influência do pastor Silas Malafaia, que teve celulares apreendidos. O documento final será enviado à Procuradoria-Geral da República, responsável por decidir se apresentará denúncia formal.

Em paralelo, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a trama golpista, foi alvo de sanção dos EUA com base na Lei Magnitsky, que impõe restrições a envolvidos em violações de direitos humanos. Como consequência, teve seu cartão de crédito de bandeira americana bloqueado, medida que afeta diretamente sua rotina, inclusive em operações bancárias e assinaturas digitais. Para contornar as limitações, Moraes recebeu como alternativa um cartão nacional da Elo. Jackson Hole: mercado espera o discurso de Jerome Powell O Simpósio de Jackson Hole, um dos encontros mais relevantes do calendário econômico global, começa nesta quinta-feira (21) e segue até sábado (23), no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Organizado anualmente pelo Federal Reserve de Kansas City desde 1978, o evento reúne cerca de 120 participantes, incluindo presidentes de bancos centrais, economistas de renome, acadêmicos, representantes do mercado financeiro, membros do governo norte-americano e jornalistas.

O grande momento do simpósio será o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve), marcado para esta sexta-feira (22). O mercado financeiro acompanha cada palavra de Powell com lupa, já que a fala ocorre a poucas semanas da próxima reunião do Fomc. Investidores aguardam ansiosamente por sinais sobre o início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos.

Atualmente, cerca de 82% das apostas indicam uma redução de 0,25 ponto percentual já em setembro, conforme a ferramenta CME FedWatch. Qualquer detalhe no tom de Powell pode influenciar imediatamente os preços de ativos em todo o mundo. EUA: PMI de agosto dará novo termômetro da economia Outro dado importante no radar do mercado nesta quinta-feira é a divulgação dos índices preliminares de atividade dos Estados Unidos em agosto, medidos pelo PMI (Purchasing Managers' Index). Esse indicador, construído a partir de entrevistas com gerentes de compras, mostra a percepção das empresas sobre produção, novos pedidos, estoques, preços, emprego e outros fatores que ajudam a mapear o ritmo da economia.

Os números mais recentes, referentes a julho, mostraram sinais divergentes entre os dois principais setores. O PMI Industrial recuou para 49,8 pontos, após ter registrado 52,9 pontos em junho, indicando que o setor manufatureiro entrou em retração, já que leituras abaixo de 50 sugerem contração da atividade. O resultado chamou a atenção porque aponta dificuldades em um setor historicamente sensível às condições de crédito e à confiança empresarial.

Já o PMI de Serviços mostrou trajetória oposta. O índice subiu para 55,7 pontos em julho, após ter alcançado 52,9 pontos em junho. A revisão para cima em relação ao dado preliminar (55,2 pontos) reforçou que o setor de serviços viveu, em julho, o melhor ritmo de crescimento de 2025 até o momento. Como leituras acima de 50 indicam expansão, os números evidenciam que a economia americana segue sustentada pelo consumo e pelos serviços, apesar do desaquecimento da indústria. Receita Federal divulga arrecadação de julho No Brasil, o destaque desta quinta-feira (21) será a divulgação da arrecadação federal de julho de 2025. Os números serão publicados às 10h30 pela Receita Federal, seguidos por uma coletiva de imprensa às 11h em Brasília.

O contexto é de forte crescimento da arrecadação. No primeiro semestre de 2025, o governo arrecadou R$ 1,42 trilhão, valor recorde e o maior desempenho para o período desde 2010. O resultado representou uma alta real de 4,38% em relação ao mesmo período de 2024.

Somente em junho, a arrecadação foi de R$ 234,5 bilhões, um aumento real de 6,62% frente ao mesmo mês do ano passado. Esses números refletem o aquecimento da economia e o bom desempenho de setores estratégicos, além da manutenção de uma base sólida de receitas administradas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (20): Dólar: -0,48%, a R$ 5,473.

