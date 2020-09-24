Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (22): Jerome Powell discursa hoje no simpósio de Jackson Hole

PF aponta R$ 44 milhões em movimentações de Bolsonaro

Cartão de Moraes foi bloqueado por banco brasileiro Jerome Powell discursa hoje no simpósio de Jackson Hole O destaque desta sexta-feira (22) está no aguardado discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, às 11h (horário de Brasília), no simpósio de Jackson Hole.

Após falas duras de dirigentes regionais do Fed nos últimos dias, o mercado passou a recalibrar suas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes nos juros dos Estados Unidos. A leitura predominante agora é que Powell deverá manter um tom mais cauteloso, sugerindo que ainda há incertezas sobre a trajetória da inflação americana.

Até a semana passada, o mercado dava como certo um corte na taxa básica já em setembro. Agora, as apostas caíram de 100% para cerca de 70%, segundo dados do CME Group. Se Powell confirmar o tom conservador, há espaço para ajustes expressivos nos ativos globais, especialmente nos juros dos Treasuries, dólar e bolsas emergentes.

Além do cenário inflacionário ainda resistente, o presidente do Fed também enfrenta pressões políticas. Donald Trump, atual presidente dos EUA, tem feito críticas públicas, cobrando juros mais baixos para impulsionar a economia antes da eleição. Powell precisa demonstrar independência institucional diante de um Fomc dividido entre os membros mais conservadores e os que defendem estímulos mais cedo. PF aponta R$ 44 milhões em movimentações de Bolsonaro Um relatório da Polícia Federal revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou cerca de R$ 44 milhões de 2023 a 2025. Foram R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024, montante classificado como "atípico" pelo Coaf. A maioria das transações ocorreu via Pix, com 1,2 milhão de lançamentos que somaram R$ 19 milhões.

A investigação também apurou transferências de valores consideráveis para familiares: foram R$ 2,1 milhões para o deputado Eduardo Bolsonaro e outros R$ 2 milhões para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Cartão de Moraes foi bloqueado por banco brasileiro Foi o Banco do Brasil que bloqueou o cartão de crédito internacional do ministro Alexandre de Moraes, como parte do cumprimento à chamada Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções financeiras a agentes acusados de violar direitos humanos.

O BB teria oferecido um cartão nacional da bandeira Elo como substituto. O caso ainda não foi comentado oficialmente pelo banco, sob alegação de sigilo bancário, mas levanta questionamentos sobre a cooperação de instituições brasileiras com normas de outros países e seus reflexos diplomáticos. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (21): Dólar: +0,09%, a R$ 5,478.

