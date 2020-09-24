|Publicidade
|Sexta-feira, 22/08/2025
Chair do Federal Reserve, Jerome Powell
POOL
Powell fala hoje em Jackson Hole, BB bloqueia cartão de Moraes; os destaques do dia
Bom dia, investidor,
Confira os destaques desta sexta (22):
- Jerome Powell discursa hoje no simpósio de Jackson Hole
- PF aponta R$ 44 milhões em movimentações de Bolsonaro
- Cartão de Moraes foi bloqueado por banco brasileiro
Jerome Powell discursa hoje no simpósio de Jackson Hole
- O destaque desta sexta-feira (22) está no aguardado discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, às 11h (horário de Brasília), no simpósio de Jackson Hole.
- Após falas duras de dirigentes regionais do Fed nos últimos dias, o mercado passou a recalibrar suas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes nos juros dos Estados Unidos. A leitura predominante agora é que Powell deverá manter um tom mais cauteloso, sugerindo que ainda há incertezas sobre a trajetória da inflação americana.
- Até a semana passada, o mercado dava como certo um corte na taxa básica já em setembro. Agora, as apostas caíram de 100% para cerca de 70%, segundo dados do CME Group. Se Powell confirmar o tom conservador, há espaço para ajustes expressivos nos ativos globais, especialmente nos juros dos Treasuries, dólar e bolsas emergentes.
- Além do cenário inflacionário ainda resistente, o presidente do Fed também enfrenta pressões políticas. Donald Trump, atual presidente dos EUA, tem feito críticas públicas, cobrando juros mais baixos para impulsionar a economia antes da eleição. Powell precisa demonstrar independência institucional diante de um Fomc dividido entre os membros mais conservadores e os que defendem estímulos mais cedo.
PF aponta R$ 44 milhões em movimentações de Bolsonaro
- Um relatório da Polícia Federal revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou cerca de R$ 44 milhões de 2023 a 2025. Foram R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024, montante classificado como "atípico" pelo Coaf. A maioria das transações ocorreu via Pix, com 1,2 milhão de lançamentos que somaram R$ 19 milhões.
- A investigação também apurou transferências de valores consideráveis para familiares: foram R$ 2,1 milhões para o deputado Eduardo Bolsonaro e outros R$ 2 milhões para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Cartão de Moraes foi bloqueado por banco brasileiro
- Foi o Banco do Brasil que bloqueou o cartão de crédito internacional do ministro Alexandre de Moraes, como parte do cumprimento à chamada Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções financeiras a agentes acusados de violar direitos humanos.
- O BB teria oferecido um cartão nacional da bandeira Elo como substituto. O caso ainda não foi comentado oficialmente pelo banco, sob alegação de sigilo bancário, mas levanta questionamentos sobre a cooperação de instituições brasileiras com normas de outros países e seus reflexos diplomáticos.
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (21):
- Dólar: +0,09%, a R$ 5,478.
- B3 (Ibovespa): -0,12%, aos 134.510,84 pontos.
