Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quinta (9): Preços da indústria caem pelo sétimo mês seguido

EUA: prévia da confiança do consumidor pode afetar o humor dos mercados

Governo dos EUA segue paralisado: impasse se arrasta há nove dias Preços da indústria caem pelo sétimo mês seguido O Índice de Preços ao Produtor da indústria brasileira registrou queda de 0,20% em agosto, marcando o sétimo resultado mensal negativo consecutivo. O dado, divulgado hoje (10) pelo IBGE, indica uma sequência de desaceleração dos preços "na porta da fábrica" (sem considerar impostos ou fretes) após um período de 12 altas entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025.

Com o resultado de agosto, o índice acumula recuo de 3,62% no ano e uma leve alta de 0,48% nos últimos 12 meses. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a desaceleração é expressiva, já que em agosto de 2024 o índice havia subido 0,66%.

O resultado reforça a percepção de que as pressões inflacionárias na indústria seguem arrefecendo, o que pode aliviar a cadeia de custos e contribuir para um cenário de inflação mais controlada nos próximos meses. EUA: prévia da confiança do consumidor pode afetar o humor dos mercados Nos Estados Unidos, os investidores aguardam hoje a divulgação da leitura preliminar de outubro do índice de expectativas do consumidor da Universidade de Michigan. Este é um dos termômetros mais observados sobre o sentimento das famílias em relação à economia americana.

A leitura anterior, de setembro, registrou 51,8 pontos, patamar considerado historicamente baixo e que refletiu preocupações com inflação, juros elevados e instabilidade política. A nova prévia é relevante porque o consumo das famílias representa mais de dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, sendo importante para sustentar o crescimento econômico. Governo dos EUA segue paralisado: impasse se arrasta há nove dias A paralisação do governo federal americano ("shutdown") entrou hoje em seu nono dia e continua a gerar incertezas sobre o funcionamento da máquina pública, inclusive sobre o pagamento de salários de servidores e militares. O bloqueio é resultado de um impasse entre democratas e republicanos no Senado.

Os republicanos, liderados pelo presidente Donald Trump, têm tentado aprovar uma série de projetos para reabrir parcialmente o governo, mas enfrentam resistência dos democratas, que condicionam qualquer avanço à ampliação do orçamento para programas sociais e à rejeição de cortes em áreas consideradas sensíveis.

Para que o impasse seja superado, são necessários ao menos 60 votos no Senado, número que exige acordo entre os dois partidos. Até o momento, porém, não há sinais de disposição para concessões. Um shutdown prolongado afeta diretamente a confiança de consumidores e investidores, atrasa serviços essenciais, suspende repasses e pode comprometer o crescimento da maior economia do mundo caso a situação se estenda por muito tempo. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (8): Dólar: -0,17%, a R$ 5,367

B3 (Ibovespa): -0,31%, aos 141.708,19 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.