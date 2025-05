Terça-feira, 27/05/2025 Inflação: conta de luz teve aumento Nando Vidal/Getty Images/iStockphoto Prévia da inflação é destaque de hoje no mercado Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta terça-feira (27): Prévia da inflação

Empresários e Congresso contra o IOF

Lojas Renner muda estrutura IPCA-15 fica abaixo das expectativas A prévia da inflação perdeu força e fechou o mês de maio em 0,36%, mostram dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação é inferior à taxa registrada em abril (0,43%). Em maio do ano passado, a alta apurada foi de 0,44%.

Mesmo com a desaceleração, o resultado do índice foi influenciado pelo aumento das contas de energia elétrica devido à adoção da bandeira tarifária amarela neste mês.

Índice acumulado em 12 meses mantém aceleração. Com o resultado, o IPCA-15 passa a apresentar variação positiva de 5,4% desde junho do ano passado. Trata-se da maior taxa para o período desde 2022 (12,2%). No ano passado, a alta acumulada era de 3,7%.

Segundo o Boletim Focus, as perspectivas dos analistas para a inflação pararam de cair, mas ainda acima da meta. A inflação prevista para este ano é de 5,5%, enquanto o centro da meta perseguida pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Alta do IOF continua no centro das atenções Com o recuo da alta do IOF em certas operações de investimentos no exterior, o governo precisará buscar novas maneiras de fechar as contas.

Conseguir zerar a meta fiscal é o desafio do governo. Com gastos forem maiores que a arrecadação, a dívida aumentaria e a confiança dos investidores no país cairia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 26, que a equipe econômica decide até o fim da semana como compensar o que deixará de ser arrecadado pelo recuo no decreto sobre a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre investimentos em fundos no exterior.

Mas a alta do imposto em outras operações tem sido tema de críticas. Advogados tributaristas e entidades de classe já estão desenvolvendo uma tese jurídica para questionar o decreto do ministro Haddad na Justiça, segundo coluna no UOL de Mariana Barbosa.

Há ainda dezenas de propostas no Congresso para suspender a medida.

A justificativa é que o IOF está sendo usado para arrecadar mais. Porém, o imposto tem caráter regulatório. Ou seja, pode ser usado como parte da política monetária, para controlar a inflação ou câmbio. Lojas Renner anuncia mudanças A Lojas Renner informou que separou suas unidades em duas vice-presidências, para ser mais ágil.

De um lado, fica a marca Renner. Do outro, os outros negócios do grupo, como Youcom, Camicado, Ashua e Repassa.

O objetivo é "potencializar o crescimento e ganho de eficiência e fortalecer a governança corporativa, garantindo um crescimento sustentável", diz a empresa. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda-feira (26): Dólar: 0,52%, a R$ 5,675

