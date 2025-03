Quinta-feira, 27/03/2025 Prévia da inflação e PIB dos EUA movimentam a quinta-feira nos mercados Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (27): IBGE divulga prévia da inflação de março, o IPCA-15

EUA: leitura do PIB deve confirmar crescimento IBGE divulga prévia da inflação de março, o IPCA-15 A prévia da inflação oficial no Brasil, o IPCA-15 de março, será divulgada hoje pelo IBGE. Em fevereiro, o índice subiu 1,23%, puxado por contas de energia e alimentos, acumulando alta de 4,96% em 12 meses.

Para março, espera-se desaceleração na inflação mensal com alívio nos preços da gasolina e da energia elétrica, após o fim de repasses do ICMS e do bônus de Itaipu.

Apesar disso, o IPCA-15 acumulado em 12 meses deve subir para cerca de 5,30%, ultrapassando o teto da meta de 4,5% do Banco Central. O resultado reforça o desafio da autoridade monetária em conduzir a política de juros, mesmo com sinais de desinflação em alguns setores. EUA: leitura do PIB deve confirmar crescimento Nos Estados Unidos, às 9h30, será divulgada a terceira estimativa do PIB do quarto trimestre de 2024. A leitura anterior apontou crescimento anualizado de 2,3%, uma desaceleração frente aos 3,1% do trimestre anterior.

Analistas esperam uma leve revisão para 2,4%, o que pode reforçar a resiliência da economia americana mesmo diante de juros elevados. O dado é acompanhado de perto pelo mercado, que ajusta suas apostas para os próximos passos do Federal Reserve na política monetária. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (26): Dólar: 0,42%, a R$ 5,733.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (26): Dólar: 0,42%, a R$ 5,733.

B3 (Ibovespa): 0,34%, aos 132,519.63 pontos.