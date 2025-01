Quinta-feira, 16/01/2025 Prévia do PIB brasileiro e varejo dos EUA estão no radar dos mercados Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta quinta (16): Prévia do PIB dará pistas sobre a força da economia brasileira

EUA: dados do varejo mostram impacto das compras de fim de ano

China divulga PIB e vendas no varejo

Reforma tributária: Lula sanciona regulamentação Prévia do PIB dá pistas sobre a força da economia brasileira Às 9h, o Banco Central divulga o IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) de novembro, indicador que busca antecipar o resultado do PIB.

Em outubro, o índice registrou alta de 0,1%, uma desaceleração em relação ao crescimento de 0,9% em setembro.

No acumulado do ano, a economia avançou 2,1%, e em 12 meses, o crescimento foi de 1,6%.

Os números de novembro serão observados de perto, pois ajudam a calibrar as expectativas para o desempenho do PIB no quarto trimestre. EUA: dados do varejo mostram impacto das compras de fim de ano Às 10h30, os Estados Unidos divulgam os números das vendas no varejo de dezembro.

O dado é essencial para medir a força do consumo americano, que representa mais de dois terços do PIB do país.

Em novembro, as vendas cresceram 0,1%, um resultado acima do esperado.

Agora, os analistas aguardam os números de dezembro para avaliar o impacto das compras de fim de ano. China divulga PIB e vendas no varejo A economia chinesa está no centro das atenções hoje, com a divulgação do PIB de 2024 e dos dados de consumo. A expectativa do mercado é de um crescimento de 4,9% no ano, próximo da meta oficial do governo. Para 2025, analistas projetam uma desaceleração para 4,5%, refletindo desafios como a crise no setor imobiliário e a necessidade de novas medidas de estímulo.

O dado mais aguardado, no entanto, são as vendas no varejo. No último relatório, o consumo apresentou uma desaceleração inesperada. Com o governo adotando incentivos para impulsionar a economia, o mercado observará se essas medidas começaram a surtir efeito. Reforma tributária: Lula sanciona regulamentação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona hoje, às 15h, a regulamentação da reforma tributária.

O evento contará com a presença de representantes do governo e do setor produtivo.

Ontem, Lula discutiu possíveis vetos ao texto com ministros da equipe econômica.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que algumas alterações técnicas podem ser feitas, mas sem comprometer o mérito da proposta aprovada pelo Congresso.

Um dos trechos que pode ser vetado está relacionado ao recolhimento de impostos por plataformas digitais, um tema que gerou divergências entre governo e empresários. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (15): Dólar: -0,35%, a R$ 6,025.

B3 (Ibovespa): 2,81%, aos 122.650,20 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br. Publicidade Compartilhar essa edição