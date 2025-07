Segunda-feira, 14/07/2025 Diego Vara/Reuters Prévia do PIB recua, mais tarifas e audiência do IOF; os destaques de hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Confira os destaques desta segunda (14): IBC-Br: Prévia do PIB recua 0,7% e reforça sinal de desaceleração

IOF: STF realiza audiência de conciliação entre Executivo e Congresso IBC-Br: Prévia do PIB recua 0,7% e reforça sinal de desaceleração O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado uma prévia do PIB, registrou queda de 0,7% em maio na comparação com abril. O número, divulgado nesta segunda-feira (14), interrompe uma sequência de resultados positivos e marca o primeiro recuo de 2025 -- o último havia ocorrido em dezembro do ano passado (-0,9%).

Esse resultado surpreendeu o mercado, que esperava uma contração mais moderada. A queda reforça os sinais de perda de tração da economia brasileira no segundo trimestre, o que pode influenciar as próximas decisões de política monetária do Banco Central. Trump acirra guerra comercial com tarifa de 30% sobre México e União Europeia O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado (12) uma nova ofensiva comercial: tarifas de 30% sobre todos os produtos importados do México e da União Europeia, com vigência a partir de 1º de agosto. A decisão foi comunicada oficialmente por meio de cartas às lideranças de ambos os parceiros comerciais e publicada nas redes sociais do presidente.

Trump acusa o bloco europeu de manter barreiras tarifárias e não-tarifárias que geram "déficits comerciais longos, grandes e persistentes" para os EUA. O presidente também criticou o México, alegando que o país "não fez o suficiente" para combater os cartéis de drogas e conter a imigração irregular, especialmente o tráfico de fentanil, uma das principais preocupações da política interna americana.

O governo americano alertou que, se houver retaliações, os EUA responderão com novas tarifas ainda mais agressivas. A União Europeia e o México afirmaram que pretendem manter canais de diálogo abertos para evitar uma escalada do conflito. IOF: STF realiza audiência de conciliação entre Executivo e Congresso O Supremo Tribunal Federal realiza nesta terça-feira (15), às 15h, uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional para buscar um acordo sobre os decretos que elevaram as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A medida, inicialmente imposta por decreto presidencial, foi barrada por um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) aprovado no Congresso.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, suspendeu tanto os decretos do Executivo quanto a decisão do Legislativo até que haja uma definição jurídica. A audiência reunirá representantes dos dois poderes em um encontro a portas fechadas.

Na última sexta-feira, o Congresso reforçou sua posição contrária ao aumento, argumentando que o Executivo extrapolou seus poderes ao legislar sobre tributos por decreto. O Legislativo também destacou seu papel fiscalizador na relação entre os poderes.

Caso não haja consenso na reunião, o STF deverá julgar o mérito das ações. O desfecho pode trazer implicações relevantes para a governabilidade fiscal, o ambiente de negócios e a previsibilidade regulatória, fatores monitorados de perto pelos investidores. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (11): Dólar: 0,10%, a R$ 5,548.

