Quinta-feira, 06/03/2025 Arno Senoner/ Unsplash Produção industrial do Brasil e balança comercial dos EUA em destaque Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quinta (6): IBGE divulga dados da produção industrial de janeiro

EUA: dados da balança comercial podem antecipar impacto de tarifas IBGE divulga dados da produção industrial de janeiro O IBGE divulgará hoje os dados da produção industrial de janeiro, trazendo o primeiro panorama do setor em 2025.

No mês anterior, a indústria registrou queda de 0,3%, marcando o terceiro mês consecutivo de retração. O recuo foi disseminado entre três das quatro grandes categorias econômicas, com 15 dos 25 setores industriais apresentando desempenho negativo.

Os destaques negativos de dezembro foram o setor de máquinas e equipamentos, com queda de 3,0%, e o de produtos de borracha e material plástico, que recuou 2,5%.

Apesar do enfraquecimento no final do ano, a indústria nacional fechou 2024 com um crescimento acumulado de 3,1%. O dado de hoje ajudará a entender se o setor inicia 2025 em recuperação ou se a tendência de baixa persiste. EUA: dados da balança comercial podem antecipar impacto de tarifas Nos Estados Unidos, o BEA (Bureau of Economic Analysis) divulgará os números da balança comercial de bens de janeiro. Em dezembro, o déficit atingiu US$ 98,4 bilhões, o maior desde março de 2022. O resultado foi impulsionado por um recorde de importações (US$ 364,9 bilhões, +3,5%), enquanto as exportações caíram 2,6%, somando US$ 266,5 bilhões.

O avanço das importações foi generalizado, com destaque para o aumento no volume de produtos industriais. Esse movimento pode indicar uma antecipação por parte das empresas americanas, que buscaram reforçar seus estoques antes da entrada em vigor de novas tarifas comerciais.

O déficit anual de 2024 chegou a US$ 918,4 bilhões, o segundo maior desde 1960, refletindo o impacto do consumo doméstico aquecido e da demanda por produtos estrangeiros. O mercado acompanhará os dados de hoje para avaliar se essa tendência se mantém no início de 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (5): Dólar: -2,71%, a R$ 5,756

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (5): Dólar: -2,71%, a R$ 5,756

B3 (Ibovespa): 0,20%, aos 123.046,85 pontos.