Fed: ata será divulgada nesta quarta-feira
Dia tem produção industrial no Brasil e a ata do Fed nos EUA
Diogo Rodriguez
Bom dia, investidores,
Veja quais são os destaques desta quarta (8):
IBGE divulga dados da produção industrial de novembro

EUA: ADP traz novos dados do mercado de trabalho

Fed divulga ata do FOMC IBGE divulga dados da produção industrial de novembro O IBGE divulga hoje, às 9h, os dados da produção industrial referentes a novembro. As projeções apontam para uma queda de 0,6% na comparação mensal, mas um aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em outubro de 2024, a produção industrial recuou 0,2% em relação a setembro, interrompendo dois meses consecutivos de crescimento.

Apesar dessa oscilação recente, o setor industrial brasileiro mantém uma tendência positiva no acumulado do ano. EUA: ADP traz novos dados do mercado de trabalho Nos Estados Unidos, será divulgado hoje o relatório ADP, indicador relevante sobre o mercado de trabalho no setor privado.

Em novembro de 2024, o ADP apontou a criação de 146 mil empregos, ligeiramente abaixo da expectativa de 150 mil.

Esse relatório é considerado uma prévia do payroll, o dado oficial de emprego do governo americano, que será publicado na próxima sexta-feira.

Investidores acompanharão de perto os números, que podem sinalizar os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. Fed divulga ata do FOMC A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) será publicada hoje, às 15h (horário de Brasília).

O documento é aguardado com grande interesse porque traz detalhes das discussões que embasaram as recentes decisões de política monetária do Federal Reserve.

Espera-se que a ata ofereça pistas sobre os cortes de juros planejados para 2025.

Os membros do comitê devem enfatizar preocupações com a persistência da inflação e discutir o impacto de um mercado de trabalho ainda aquecido e um crescimento econômico robusto, fatores que podem justificar uma postura mais cautelosa do banco central americano. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (7): Dólar: -0,14%, a R$ 6,104.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (7):
Dólar: -0,14%, a R$ 6,104.
B3 (Ibovespa): 0,95%, aos 121.162,66 pontos.