Sexta-feira, 20/12/2024 Sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Amanda Perobelli/Reuters Projetos aprovados no Congresso e leilões de dólares são destaques do dia Bom dia, investidores, Veja quais são os destaques desta sexta-feira (19): Senado vota última parte do pacote de ajuste fiscal do governo

Banco Central brasileiro faz leilão de até US$ 7 bilhões Pacote aprovado O Senado aprovou nesta quinta-feira (19) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de corte de gastos do governo federal. A medida é uma tentativa de equilibrar as contas do governo, mas foi desidratada na Câmara do Deputados.

Faltou somente o PL que trata do salário mínimo e de benefícios sociais, que deve ser spreciado nesta sexta (20). Leilão de dólares O Banco Central fará nesta manhã dois leilão de venda de dólares no valor de até US$ 7 bilhões.

O primeiro leilão, à vista, é de até US$ 3 bilhões e será realizado das 9h15 às 9h20.

O segundo, que tem compromisso de recompra no futuro, é de até US$ 4 bilhões e será realizado das 10h20 às 10h25

A instituição tenta conter um pouco a disparada da moeda americana, que tem batido sucessivos recordes no país. Veja o fechamento do dólar e da Bolsa na quinta (19): Dólar: -2,32%, a R$ 6,122.

B3 (Ibovespa): +0,34%, aos 121.187 pontos.