Recuo de Trump e agenda da semana são os destaques Do UOL, em São Paulo Bom dia, investidor! Veja os destaques desta segunda-feira (26): Trump adia tarifas sobre importações da União Europeia

Semana tem dados do PIB, emprego e inflação no Brasil Trump recua e adia tarifas de 50% à UE O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou da imposição das tarifas de 50% sobre as importações da União Europeia.

Inicialmente, o prazo para o início das tarifas era 1° de julho e, agora, o governo reestabeleceu o prazo de 9 de julho para permitir um avanço nas negociações entre Washington e o bloco de 27 países.

As tarifas foram anunciadas na sexta-feira, acirrando a tensão global. Como resultado, o dólar caiu em relação a diversas moedas em todo o mundo.

O recuo deve afetar a cotação da moeda norte-americana hoje. Agenda da semana tem divulgação do PIB e dados de emprego A agenda da semana traz divulgações importantes para a economia brasileira.

Na terça-feira, o IBGE divulga prévia da inflação ao consumidor.

Já na quarta, dia 28, o Ministério do Trabalho divulga dados do Caged. No dia seguinte, o IBGE divulga taxa de desemprego.

Também na quinta, a agenda internacional traz dados do desempenho do PIB dos EUA.

Para fechar a semana, o governo detalha congelamento de R$ 31,3 bilhões na sexta, dia 30. Além disso, o IBGE divulga desempenho do PIB do primeiro trimestre do ano.

Os dados da economia brasileira são importantes para tentar entender qual será o caminho dos juros brasileiros. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que faz sentido manter a taxa básica de juros em um patamar restritivo por um período mais prolongado do que o habitual. Disse também que não está na agenda da autoridade monetária a discussão sobre uma eventual redução na taxa básica de juros (Selic) neste momento. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta-feira (23): Dólar: -0,27%, a R$ 5,645

B3 (Ibovespa): 0,40%, aos 137.824 pontos