Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante divulgação dos dados do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2025 Valter Campanato/Agência Brasil Recuo sobre cobrança de IOF para aplicações de fundos está no centro das atenções Alta do IOF e recuo sobre cobrança para investimentos no exterior

Haddad diz que recuou para evitar especulações de mercado

EUA anunciam tarifas de 50% sobre produtos europeus Recuo sobre cobrança de IOF em aplicações de fundos está no centro das atenções Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo determinou o aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). No entanto, recuou de madrugada sobre a cobrança da alíquota de 3,5% sobre transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior. Essas operações continuarão tendo alíquota zero.

"Este é um ajuste na medida -- feito com equilíbrio, ouvindo o país, e corrigindo rumos sempre que necessário", disse o Ministério da Fazenda no X.

Já as remessas destinadas a Investimentos de pessoas físicas continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente de 1,1%, sem alterações - a primeira versão do texto previa 3,5%.

Esses recuos devem se refletir nos mercados, já que ontem a Bolsa caiu, e o dólar subiu com o anúncio das cobranças. Depois de recuar 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar fechou a quinta-feira 0,32% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,661. Já a Bolsa fechou em queda de 0,44%.

Como diversos fundos brasileiros aplicam parte dos seus recursos no exterior, essas taxas afetariam os ganhos desses investimentos. O EWZ, principal fundo de índice (ETF) do Brasil negociado nos Estados Unidos, caiu depois do fechamento. Na pré-abertura, está em queda de 1,53%.

Apesar dos recuos, o aumento de IOF irá afetar diversas operações de câmbio. A expectativa é arrecadar R$ 20,5 bilhões ainda neste ano com as mudanças e R$ 41 bilhões no ano que vem. Ministro reuou para evitar "especulações" O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que recuou sobre a cobrança de IOF em transferências para investimentos de fundos no exterior para evitar especulações de mercado e evitar passar uma mensagem que não era a pretendida pelo governo.

Depois do anúncio do aumento do IOF, o ministério recebeu diversas mensagens de pessoas que operam nos mercados, "salientando que aquilo poderia carregar um tipo de problema e passar uma mensagem que não era desejada pelo ministro", disse Haddad. Trump anuncia tarifa de 50% contra UE Depois de impasse, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 50% contra os produtos europeus.

Nas redes sociais, ele afirmou que "tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio".

"Nossas discussões com eles não levam a lugar algum! Portanto, estou recomendando uma tarifa direta de 50% para a União Europeia, a partir de 1º de junho de 2025", anunciou. Não há tarifa se o produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos, afirmou. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta-feira (22): Dólar: 0,32%, a R$ 5,661

B3 (Ibovespa): -0,44%, aos 137.272 pontos