Quinta-feira, 02/01/2025 Saguão da Bolsa de Valores brasileira, a B3 B3/Divulgação Retomada das negociações na Bolsa e PMIs: o que esperar do mercado hoje Diogo Rodriguez Bom dia, investidores! Veja quais são os destaques da quinta (2): B3 retoma operações após feriado do Ano-Novo

PMIs globais: foco na atividade econômica Volta do pregão na Bolsa A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, reabre hoje, com horário de negociação das 10h às 18h. Este é o primeiro pregão do ano.

A retomada ocorre após um ano desafiador: o Ibovespa encerrou 2024 com uma queda acumulada de mais de 10%, marcando seu pior desempenho anual desde 2021, quando recuou quase 12%. PMIs globais: foco na atividade econômica Os índices de gerentes de compras (PMIs) são os destaques econômicos de hoje, fornecendo sinais sobre o ritmo das economias ao redor do mundo:

Europa: A maioria dos países segue em contração industrial, exceto a Espanha.

EUA: PMI industrial deve continuar abaixo de 50, mas com leve melhora.

China: PMI em território positivo, refletindo resiliência.

Brasil: O PMI nacional será divulgado às 10h, ajudando a avaliar o cenário da indústria no início do ano. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (30): Dólar: -0,22%, a R$ 6,179.

B3 (Ibovespa): +0,01%, aos 120.283,4 pontos.