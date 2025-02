Quarta-feira, 05/02/2025 Itaú divulgará balanço hoje SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett Santander e Itaú divulgam balanços; empregos nos EUA e serviços no Brasil Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta quarta (5): Brasil: produção industrial e PMI de serviços no radar

EUA: mercado de trabalho e atividade econômica em destaque

Temporada de balanços: Santander e Itaú Brasil: produção industrial e PMI de serviços no radar O IBGE divulgará hoje, às 9h, os dados da produção industrial de dezembro. No mês anterior, houve queda de 0,6% na comparação mensal, mas crescimento de 1,7% no acumulado de 12 meses. O setor vem oscilando entre meses de avanço e retração, refletindo um cenário de juros elevados e demanda instável.

Às 10h, a S&P Global divulgará os índices PMI Composto e de Serviços de janeiro. No mês passado, ambos ficaram ligeiramente acima de 50 pontos, indicando um crescimento modesto na atividade econômica. O setor de serviços é peça-chave na economia brasileira e pode sinalizar tendências para o mercado de trabalho e o consumo no início de 2025. EUA: mercado de trabalho e atividade econômica em destaque Nos Estados Unidos, a ADP divulgará, às 10h15, o relatório de variação de empregos privados de janeiro. No último mês, foram criadas 122 mil vagas, abaixo das projeções do mercado. Se os números vierem fracos novamente, podem reforçar apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

Já às 11h45, será divulgado o PMI Composto e de Serviços americano. O último dado apontou forte expansão do setor, com 56,8 pontos. O mercado acompanhará se essa tendência se mantém, já que a atividade de serviços tem sido um dos motores da economia dos EUA. Temporada de balanços: Santander e Itaú O Santander Brasil (SANB11) divulgou seu balanço hoje cedo e registrou um lucro líquido recorrente de R$ 3,85 bilhões no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 74,9% em um ano e de 5,2% em relação ao trimestre anterior. O resultado superou as expectativas do mercado, que previa um lucro médio de R$ 3,72 bilhões.

Já o Itaú Unibanco (ITUB4) divulgará seus números do quarto trimestre após o fechamento do pregão. O mercado projeta um lucro líquido entre R$ 10,83 bilhões e R$ 10,93 bilhões, o que representaria um crescimento de 15% a 16% na comparação anual. Além disso, espera-se um ROE (Retorno sobre o Patrimônio) de 23% a 23,1% e um avanço da carteira de crédito próximo a 12,5%. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (4): Dólar: -0,75%, a R$ 5,7724.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (4): Dólar: -0,75%, a R$ 5,7724.

B3 (Ibovespa): -0,65%, a 125.147,42 pontos.