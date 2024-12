Segunda-feira, 30/12/2024 Sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Amanda Perobelli/Reuters Semana tem dados industriais, fluxo cambial e feriados Diogo Rodriguez Bom dia, investidores! Veja quais são os destaques da semana: Segunda (30) tem dados da dívida pública brasileira e PMIs da China

Terça (31) e quarta (1): Mercados fechados por causa do Ano-Novo

Quinta (2): PMIs globais e fluxo cambial no Brasil

Flávio Dino libera parte das emendas parlamentares Segunda (30) tem dados da dívida pública brasileira e PMIs da China Às 8h25, o Banco Central do Brasil divulga o último boletim Focus de 2024, com projeções atualizadas para inflação, PIB, câmbio e juros. Esse relatório ajudará a alinhar as expectativas para 2025.

Às 8h30, saem os dados sobre a dívida pública em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), essenciais para avaliar a saúde fiscal do país. Suas implicações para o cenário econômico podem mexer com o humor dos investidores.

À noite, às 22h30 (horário de Brasília), serão conhecidos os PMIs (índices de gerentes de compras industrial e composto) da China. Terça (31) e quarta (1): Mercados fechados Na terça (30), os mercados no Brasil, na Argentina, na Alemanha e no Japão estarão fechados. Em Hong Kong e no Reino Unido, haverá fechamento antecipado.

Na quarta, (1º) de janeiro: o Ano-Novo tem mercados globais fechados, incluindo EUA, Brasil e China. Quinta-feira (2): PMIs globais e fluxo cambial no Brasil A divulgação dos índices industriais começará cedo com dados da Alemanha (5h55) e da Zona do Euro (6h). O Brasil libera seu PMI às 10h00, seguido pelos EUA às 11h45. Esses números ajudarão a calibrar a percepção sobre a atividade econômica global no início de 2025.

No Brasil, o fluxo cambial será divulgado, trazendo informações sobre o fluxo de entrada e saída de dólares no país. Flávio Dino libera parte das emendas parlamentares O ministro do STF liberou parte das emendas de comissão bloqueadas, autorizando recursos empenhados até 23 de dezembro.

A medida visa a evitar prejuízos a estados, municípios e beneficiários como empresas e trabalhadores.

Esse desenrolar traz alívio para entes públicos que dependem desses valores para iniciar 2025 em equilíbrio. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (27): Dólar: +0,26%, vendido a R$ 6,193.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (27): Dólar: +0,26%, vendido a R$ 6,193.

B3 (Ibovespa): -0,67%, aos 120.269 pontos.