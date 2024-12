Segunda-feira, 23/12/2024 Dia de pregão na B3, a Bolsa de Valores brasileira Amanda Perobelli/Reuters Semana de Natal tem inflação e dados de emprego; veja mais destaques Bom dia, investidores! Veja quais são os destaques desta semana: Bolsa pausa negociações para o feriado de Natal

O mercado financeiro retomará suas operações normalmente na quinta-feira, 26 de dezembro. Quinta-feira (26): Relatório da Dívida Pública O destaque será a apresentação do Relatório Mensal da Dívida Pública.

Em outubro, a dívida pública federal alcançou R$ 7,073 trilhões, um aumento de 1,8% em relação ao mês anterior.

O relatório será observado de perto para avaliar o impacto das emissões e o custo médio da dívida, especialmente em um ambiente de juros elevados. Sexta-feira (27): Inflação e no mercado de trabalho O IBGE divulga o IPCA-15 de dezembro, indicador que pode antecipar os reflexos da recente valorização do dólar sobre a inflação.

A estimativa é de um aumento mensal de 0,45%, pressionado por itens como alimentos e passagens aéreas.

Além disso, o índice ajudará a dimensionar o cenário inflacionário para 2024, com o mercado atento aos possíveis desafios para manter a inflação dentro da meta do Banco Central.

No mesmo dia, serão divulgados os números de novembro da PNAD Contínua (taxa de desemprego) e do Caged (emprego formal).

Os dados ajudarão a traçar um panorama da saúde do mercado de trabalho brasileiro ao final do ano. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (20): Dólar: -0,87%, a R$ 6,0710.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (20): Dólar: -0,87%, a R$ 6,0710.

B3 (Ibovespa): 0,5%, aos 121.788,99 pontos.