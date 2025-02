Semana terá divulgação de balanços entre eles, o da Azul Alexandre Saconi/UOL Semana tem dados fiscais, balanços e expectativa pelo PIB dos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta segunda (24): Receita Federal divulga arrecadação de janeiro

Temporada de balanços: Azul, Alpargatas, MRV

Semana tem inflação, emprego e PIB nos EUA e mais Receita Federal divulga arrecadação de janeiro A Receita Federal divulgará hoje os dados da arrecadação tributária do primeiro mês de 2025. O indicador é um termômetro das contas públicas e pode influenciar as expectativas sobre o desempenho econômico do país e o ajuste fiscal do governo.

Na última divulgação, referente a dezembro, a arrecadação total de receitas federais atingiu R$ 261,3 bilhões, um aumento real de 7,78% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado acumulado de 2024 foi recorde, somando R$ 2,652 trilhões, com crescimento real de 9,62% sobre 2023. Temporada de balanços: Azul, Alpargatas, MRV e mais A temporada de divulgação de balanços segue intensa hoje, trazendo números que podem movimentar o mercado.

Antes da abertura do mercado, a companhia aérea Azul divulga seus resultados financeiros do último trimestre de 2024. O setor aéreo tem enfrentado desafios com custos de combustíveis, variações cambiais e demanda por passagens. O mercado acompanhará os dados de receita, custos operacionais e a projeção da empresa para os próximos meses.

Após o fechamento do mercado saem os números de Alpargatas, MRV, Vibra Energia, Isa Energia, Auren e 3Tentos. Os investidores estarão atentos aos impactos da economia e do consumo sobre os resultados dessas empresas. Semana tem inflação, emprego e PIB nos EUA Na terça-feira (25), o IBGE divulga o IPCA-15 de fevereiro às 09h.

Na última leitura, o IPCA-15, que é a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,11% em janeiro, acumulando alta de 4,5% nos últimos 12 meses. O dado é um importante termômetro da política monetária, já que pode influenciar a trajetória da taxa Selic e as decisões do Banco Central.

Na quarta-feira (26), o Ministério do Trabalho divulgará os números do emprego formal referentes a janeiro. No último dado, o país registrou um saldo negativo de 535,55 mil postos de trabalho formais, impactado pelo movimento sazonal de desligamentos no início do ano.

Já na quinta (27), o Banco Central divulgará os dados sobre o setor externo, incluindo transações correntes e investimentos estrangeiros. Na última divulgação, o déficit em conta-corrente foi de US$ 9 bilhões, enquanto os investimentos diretos no país somaram US$ 2,8 bilhões em ingressos líquidos.

No mesmo dia, O IBGE divulgará a taxa de desemprego referente a janeiro. No último dado, a taxa foi de 6,2%, refletindo o desempenho do mercado de trabalho no final de 2024.

A quinta tem também a segunda prévia do PIB dos EUA do quarto trimestre de 2024, divulgado pelo Departamento de Análises Econômicas (BEA). No trimestre anterior, a economia americana cresceu 3,1%, impulsionada pelo consumo e investimentos. O dado pode influenciar as apostas sobre a política monetária do Federal Reserve e impactar os mercados globais.

Por fim, na sexta (28), o Banco Central divulgará os dados fiscais de janeiro, incluindo o resultado primário do setor público consolidado e a dívida pública. Em dezembro, o Brasil registrou um déficit de R$ 47,6 bilhões, e a dívida bruta atingiu 77,1% do PIB. O mercado monitora esses números para avaliar o compromisso fiscal do governo. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (21): Dólar: 0,46%, a R$ 5,731

Dólar: 0,46%, a R$ 5,731

B3 (Ibovespa): -0,37%, aos 127.128,06 pontos.