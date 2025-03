Segunda-feira, 10/03/2025 Inflação: IBGE divulgará o IPCA de fevereiro nesta quarta-feira BRUNO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO Semana tem dados de inflação e indústria no Brasil e empregos nos EUA Diogo Rodriguez Bom dia, investidor, Veja os destaques desta semana nos mercados: Terça-feira (11): Produção industrial no Brasil e empregos nos EUA

Quarta-feira (12): Dados fiscais e inflação em destaque

Quinta-feira (13): Setor de serviços no Brasil

Sexta-feira (14): Preços ao produtor e vendas no varejo Terça-feira (11): Produção industrial no Brasil e empregos nos EUA Às 9h, o IBGE divulga a produção industrial brasileira de janeiro. Em dezembro, houve recuo de 0,3%, fechando 2024 com crescimento de 3,1%, apesar das quedas consecutivas nos últimos três meses. Para 2025, a Fiesp prevê crescimento moderado de apenas 1,3%, indicando um cenário de desaceleração diante de juros altos e menor demanda por bens industriais.

Nos Estados Unidos, às 12h, o Bureau of Labor Statistics divulgará as ofertas de emprego de janeiro. No mês anterior, as vagas recuaram significativamente para 7,6 milhões, menor nível em 14 meses, refletindo uma desaceleração na demanda por mão de obra.

Às 8h30, o Banco Central apresenta as estatísticas fiscais de janeiro, mês em que o Governo Central registrou um superávit primário de R$ 84,882 bilhões, crescimento real de 2,2% frente ao mesmo período do ano anterior.

Às 9h, o IBGE divulgará o IPCA de fevereiro. Em janeiro, o índice desacelerou para 0,16%, acumulando 4,83% em 12 meses, sinalizando um alívio momentâneo na inflação.

Nos EUA, às 9h30, será publicado o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de fevereiro. Após alta de 0,5% no mês anterior, o mercado prevê desaceleração para 0,3%, importante indicador para avaliar os próximos passos da política monetária americana.

Às 9h, o IBGE apresenta o IPP (Índice de Preços ao Produtor) de janeiro, após alta de 1,48% em dezembro, acumulando um aumento anual de 9,42%, impactado pela alta do dólar sobre setores como alimentos e metalurgia.

No mesmo horário, saem as vendas no varejo de janeiro. Em dezembro, o varejo caiu 0,1%, mas teve alta anual de 2,0%. Para o primeiro trimestre de 2025, a previsão é de crescimento de 3,42%, liderado pelos setores farmacêutico e de materiais de construção.

Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (7):

Dólar: 0,57%, a R$ 5,79

