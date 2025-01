Segunda-feira, 20/01/2025 Mundo acompanha apreensivo posse de Donald Trump ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP Semana tem posse de Trump e prévia da inflação no Brasil; veja os destaques Diogo Rodriguez Semana tem posse de Trump e prévia da inflação no Brasil; veja os destaques Bom dia, investidores, Veja os destaques desta segunda (20): Donald Trump toma posse nos EUA e pode anunciar primeiras medidas

Fórum Econômico Mundial começa hoje na Suíça

Conselho Monetário Nacional se reúne na quinta-feira

Governo divulga receita tributária de dezembro

IPCA-15 de janeiro é termômetro da inflação Donald Trump toma posse nos EUA e pode anunciar primeiras medidas Nos Estados Unidos, o grande evento do dia é a posse do presidente eleito Donald Trump, que acontece às 11h30 (horário de Brasília) na Rotunda do Capitólio, em Washington.

Os mercados globais estarão de olho nas primeiras declarações do novo governante, principalmente em relação a políticas econômicas, comércio internacional e regulação financeira.

Durante sua campanha, Trump sinalizou medidas que podem impactar setores como tecnologia, indústria e energia.

Investidores acompanharão de perto eventuais anúncios sobre impostos, infraestrutura e a relação comercial com a China.

Entre as possíveis ações imediatas, destacam-se a imposição de tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos importados, a redução de impostos corporativos e a revogação de regulamentações ambientais, especialmente no setor automobilístico.

As Bolsas americanas estarão fechadas hoje devido ao feriado do Dia de Martin Luther King, Jr. Fórum Econômico Mundial começa hoje em Davos O Fórum Econômico Mundial de 2025 começa hoje em Davos, na Suíça, reunindo cerca de 2.500 líderes globais, incluindo chefes de Estado, CEOs e representantes da sociedade civil. O evento, que acontece até 24 de janeiro, tem como tema central "Colaboração para a Era Inteligente" e ocorre em um momento de incertezas geopolíticas, tensões comerciais e preocupações climáticas.

A posse de Trump, no mesmo dia da abertura do Fórum, deve influenciar as discussões, principalmente no que diz respeito ao comércio internacional e à geopolítica global. Conselho Monetário Nacional se reúne na quinta-feira Na quinta-feira (23), às 15h, acontece a reunião mensal do CMN (Conselho Monetário Nacional), um dos principais órgãos responsáveis pela definição das diretrizes econômicas e financeiras do país.

O encontro será realizado na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília, e contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

As decisões do CMN costumam impactar o mercado, pois envolvem temas como crédito, políticas fiscais e regulamentações para o sistema financeiro.

Analistas e investidores estarão atentos a possíveis mudanças nas regras para bancos, medidas de incentivo à economia e discussões sobre o cenário inflacionário. Governo divulga arrecadação tributária de dezembro Também na quinta, a Receita Federal apresentará os números da arrecadação tributária de dezembro, encerrando o balanço fiscal de 2024.

O mercado analisará os dados para avaliar se as metas de arrecadação foram atingidas e entender melhor o comportamento da economia no fim do ano.

Além do valor total arrecadado, será importante observar a composição da receita por setor e tipo de tributo, o que pode indicar mudanças na atividade econômica e na base tributária do país. IPCA-15 de janeiro será termômetro para a inflação Na sexta-feira (24), às 9h, sai o IPCA-15 de janeiro, considerado uma prévia da inflação oficial. O dado será acompanhado de perto pelo mercado, especialmente após o IPCA-15 de dezembro registrar alta de 0,34%, com um acumulado de 4,71% nos últimos 12 meses.

A inflação segue como um fator crucial para a política monetária do Banco Central. Caso o índice venha acima do esperado, pode reforçar a expectativa de que a taxa Selic vai se manter alta ao longo de 2025. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (17): Dólar: 0,14%, a R$ 6,062.

B3 (Ibovespa): 0,292%, aos 122.350,38 pontos.