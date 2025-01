Segunda-feira, 27/01/2025 Getty Images Semana tem Super Quarta com decisões de juros no Brasil e EUA; veja destaques Diogo Rodriguez Bom dia, investidores, Veja os destaques desta segunda (27): Fed define os juros dos EUA

Copom deve elevar Selic para 13,25% ao ano

PIB dos EUA e emprego no Brasil: dados econômicos no radar Fed define os juros dos EUA Na quarta-feira (29), às 16h, o Fed (Federal Reserve) anunciará sua primeira decisão de política monetária de 2025.

O mercado espera que as taxas permaneçam entre 4,25% e 4,50% ao ano, diante da inflação ainda acima da meta.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem pressionado o Fed por cortes de juros para impulsionar a economia, mas Jerome Powell, presidente do banco central, reforça que a decisão será independente.

Os investidores acompanharão a coletiva de imprensa às 16h30, buscando sinais sobre possíveis cortes de juros ao longo do ano. Copom deve elevar Selic para 13,25% ao ano No Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) também divulga sua decisão na quarta-feira (29), às 18h30. O mercado espera um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, para 13,25% ao ano, seguindo sinalizações do Banco Central em dezembro.

A grande dúvida dos investidores está no comunicado do Copom: o ciclo de alta pode continuar até março, levando a Selic para 13,75% ao ano; ou o BC adotará um tom mais moderado, indicando uma pausa nas próximas reuniões?

Esta será a primeira decisão sob o comando de Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central. PIB dos EUA e emprego no Brasil: dados econômicos no radar Além das decisões de juros, outros dados importantes serão divulgados ao longo da semana: Quinta-feira (30), 10h30 : PIB dos EUA (4º trimestre). A economia americana cresceu 3,1% no 3º trimestre de 2024, mas os números mais recentes podem indicar desaceleração.

: PIB dos EUA (4º trimestre). A economia americana cresceu 3,1% no 3º trimestre de 2024, mas os números mais recentes podem indicar desaceleração. Sexta-feira (31), 9h : Taxa de desemprego no Brasil (PNAD Contínua). O último dado mostrou desemprego de 6,1%, o menor nível da série histórica desde 2012.

: Taxa de desemprego no Brasil (PNAD Contínua). O último dado mostrou desemprego de 6,1%, o menor nível da série histórica desde 2012. Sexta-feira (31), 8h30 : Estatísticas fiscais de dezembro. O Brasil registrou um déficit primário de R$ 6,6 bilhões em novembro, mas o mercado espera melhora com arrecadação extra no fim do ano.

: Estatísticas fiscais de dezembro. O Brasil registrou um déficit primário de R$ 6,6 bilhões em novembro, mas o mercado espera melhora com arrecadação extra no fim do ano. Sexta-feira (31), 10h30: Inflação nos EUA (PCE). O PCE subiu 0,1% em novembro, abaixo das projeções. Como este é o indicador de inflação preferido do Fed, os números podem influenciar a trajetória dos juros americanos. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (24): Dólar: -0,13%, a R$ 5,918.

