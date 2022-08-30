Bom dia, investidor, Confira os destaques desta sexta (12): Setor de serviços avança 0,3% e atinge novo recorde em julho

Mercado avalia impacto da condenação de Bolsonaro Setor de serviços avança 0,3% e atinge novo recorde em julho O volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em julho, marcando o sexto resultado positivo consecutivo, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o avanço, o setor acumula alta de 2,4% desde fevereiro e atinge o maior patamar da série histórica iniciada em 2011.

O desempenho do mês foi puxado por três das cinco atividades pesquisadas, com destaque para o setor de informação e comunicação, que subiu 1,0%. O crescimento foi impulsionado por serviços de tecnologia da informação (+1,2%) e telecomunicações (+0,7%), com destaque para empresas que operam com portais e conteúdos na internet.

No acumulado do ano, o setor de serviços registra alta de 2,6%. Em 12 meses, o avanço é de 2,9%, mas com leve perda de ritmo frente ao crescimento de 3,0% registrado até junho.

Esse desempenho reforça a resiliência da demanda interna e pode sustentar expectativas mais otimistas para o PIB do terceiro trimestre, em especial num cenário de inflação sob controle e início de corte de juros. Mercado avalia impacto da condenação de Bolsonaro Os mercados financeiros devem repercutir hoje a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar, por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus ligados ao núcleo central da trama. Por quatro votos a um, a Primeira Turma do STF sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, além de mantê-lo inelegível até 2060.

Essa é a primeira vez que um ex-presidente brasileiro é penalizado por uma tentativa de ruptura institucional. A decisão amplia o clima de instabilidade política e pode provocar volatilidade nos ativos domésticos, especialmente em um ambiente já sensível a riscos fiscais e institucionais.

No exterior, a reação dos Estados Unidos também chama atenção. O atual presidente americano, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a decisão do STF e comparou o caso ao processo que enfrenta internamente. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, classificou a condenação como "perseguição política" e afirmou que os EUA responderão "à altura", sem detalhar quais medidas podem ser tomadas.

As declarações de Washington adicionam uma camada de tensão diplomática que pode influenciar o comportamento do investidor estrangeiro no curto prazo, especialmente em um momento de forte saída de capital do país. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quinta (11): Dólar: +0,12%, a R$ 5,399.

B3 (Ibovespa): +0,56%, aos 143.150,84 pontos.