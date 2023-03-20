Bom dia, investidor, Confira os destaques desta quinta (14): Serviços crescem 0,3% em junho e batem novo recorde

Inflação ao produtor nos EUA pode confirmar apostas em corte de juros

Banco do Brasil e BRF são os destaques de hoje na temporada de balanços Serviços crescem 0,3% em junho e batem novo recorde O setor de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em junho de 2025, segundo dados divulgados nesta manhã pelo IBGE. Esse foi o quinto mês consecutivo de crescimento, consolidando um avanço de 2% desde fevereiro e renovando o patamar mais alto da série histórica da pesquisa, iniciada em 2011.

O resultado indica um desempenho resiliente do setor, que agora opera 18% acima do nível pré-pandemia, medido em fevereiro de 2020.

A principal contribuição para o avanço veio dos serviços de transportes, que cresceram 1,5% no mês. Segundo o IBGE, houve aumento tanto no transporte de cargas quanto no transporte aéreo de passageiros, impulsionado pela queda nos preços das passagens nos últimos meses, o que elevou a receita real das companhias aéreas. Inflação ao produtor nos EUA pode confirmar apostas em corte de juros Nesta manhã, às 9h30 (horário de Brasília), será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos referente a julho. Esse dado é observado com atenção por investidores e analistas porque antecipa pressões inflacionárias na cadeia de produção e pode influenciar diretamente as decisões de política monetária do Federal Reserve.

A expectativa é de uma alta de 0,2%, após estabilidade em junho. No acumulado de 12 meses, o PPI deve subir de 2,3% para 2,4%. Já o núcleo do PPI (que exclui alimentos e energia) deve apresentar uma variação mensal de 0,2%, com a inflação anual passando de 2,6% para 2,9%.

Os dados vêm em meio a um cenário de sinais mistos na economia americana. A inflação e o mercado de trabalho têm mostrado desaceleração nos últimos meses, o que levou o mercado a precificar em 96% a chance de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de setembro do Fed. Um dado abaixo do esperado pode reforçar esse cenário; por outro lado, uma surpresa inflacionária pode adiar essa expectativa e mexer com os mercados globais. Banco do Brasil e BRF são os destaques de hoje na temporada de balanços A temporada de resultados do segundo trimestre de 2025 ganha fôlego nesta quinta com a divulgação de balanços de empresas de diversos setores. O principal destaque do dia é o Banco do Brasil (BBAS3), que deve apresentar números sob forte escrutínio do mercado.

Após um primeiro trimestre considerado fraco, com queda no lucro e aumento da inadimplência, analistas esperam um desempenho mais sólido neste segundo trimestre. A atenção estará voltada para a rentabilidade, a evolução da carteira de crédito, especialmente no segmento de agronegócio e pequenas empresas, e a qualidade dos ativos.

Além do BB, outras companhias que divulgam balanços hoje incluem: Azul (AZUL4), BRF (BRFS3), Cemig (CMIG4), CPFL Energia (CPFE3), Cyrela (CYRE3), Eztec (EZTC3), Gafisa (GFSA3), IRB Brasil (IRBR3), Lojas Marisa (AMAR3), LWSA (LWSA3), Marfrig (MRFG3), Oncoclínicas (ONCO3), Qualicorp (QUAL3), Ser Educacional (SEER3), Simpar (SIMH3), Trisul (TRIS3), Yduqs (YDUQ3) e outras. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (13): Dólar: 0,27%, a R$ 5,400.

B3 (Ibovespa): -0,89%, aos 136.687,31 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.