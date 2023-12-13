Bom dia, investidor! Confira os destaques desta terça (14): Setor de serviços mantém alta em agosto e renova recorde

China retalia tarifas dos EUA Setor de serviços mantém alta em agosto e renova recorde O volume de serviços no Brasil variou 0,1% em agosto, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada hoje (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa foi a sétima alta mensal consecutiva do setor, que acumula avanço de 2,6% no período.

Com o resultado, o setor atingiu um novo recorde na série histórica e já opera 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020). A sequência atual é a mais longa desde 2022, quando foram registrados oito meses seguidos de crescimento.

Na comparação com agosto de 2024, o volume de serviços subiu 2,5%, somando 17 taxas positivas seguidas nessa base de comparação. No acumulado do ano, o crescimento também é de 2,6%. Em 12 meses, o avanço chegou a 3,1%, mostrando leve aceleração ante os 3,0% registrados até julho.

O dado veio levemente acima da mediana das projeções do mercado, que esperava estabilidade, com intervalo entre queda de 0,6% e alta de 0,3%. O desempenho reforça a resiliência do setor de serviços, impulsionado especialmente pelas atividades ligadas ao consumo das famílias e serviços prestados às empresas. China retalia tarifas dos EUA A tensão entre Estados Unidos e China voltou a subir com força após a decisão de Pequim de retaliar tarifas impostas por Washington. O governo chinês anunciou sanções contra cinco subsidiárias norte-americanas da sul-coreana Hanwha Ocean, proibindo empresas locais de fazerem negócios com elas. A medida responde a investigações lideradas pelos EUA sobre o setor naval chinês, consideradas "ameaças à soberania" pelo governo de Xi Jinping.

As companhias atingidas incluem a Hanwha Shipping LLC e a Philly Shipyard Inc., empresas com atuação estratégica no apoio à expansão naval americana. A China alega que as subsidiárias forneceram apoio a apurações consideradas hostis, numa escalada que intensifica o cerco tecnológico e industrial mútuo.

O movimento ocorre em meio a outras ações do governo chinês, como o fortalecimento dos controles sobre exportações de minerais críticos, especialmente terras raras, fundamentais para tecnologia de ponta, acirrando a guerra comercial. Washington, por sua vez, prometeu aplicar uma tarifa adicional de 100% sobre uma série de produtos chineses a partir de novembro, além de ameaçar novos controles sobre softwares industriais.

O impacto foi imediato: os mercados globais registraram forte aversão ao risco. Os futuros dos principais índices americanos recuaram (Dow Jones -0,50%, S&P 500 -0,80%, Nasdaq -1,06%), enquanto ações de mineradoras de terras raras dispararam, refletindo expectativas de uma reconfiguração nos fluxos de capital e cadeia produtiva global.

O presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu as novas tarifas, acusando Pequim de agir de forma "extraordinariamente agressiva" e chegou a cancelar uma reunião prevista com Xi Jinping na Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico.

A disputa, agora centrada em setores de alta sensibilidade como indústria naval, tecnologia e matérias-primas estratégicas, sinaliza que os próximos capítulos da economia global serão marcados por maior instabilidade. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (13): Dólar: -0,75%, a R$ 5,462

B3 (Ibovespa): +0,78%, aos 141.783,36 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.