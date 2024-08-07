Bom dia, investidor! Confira os destaques desta semana: Paralisação nos EUA se arrasta e amplia incerteza nos mercados

Índice de Tendência de Emprego deve reforçar sinais de enfraquecimento

Fed divulga ata da última reunião nesta quarta-feira

IPCA de setembro será divulgado na quinta-feira Paralisação nos EUA se arrasta e amplia incerteza nos mercados A paralisação do governo dos Estados Unidos completa hoje seis dias sem qualquer sinal de resolução. O impasse entre democratas e republicanos segue travando a aprovação do orçamento federal, o que paralisa agências públicas e impede a divulgação de dados econômicos oficiais, como o Payroll, PIB e inflação.

O presidente Donald Trump, que busca avançar com sua proposta de orçamento já aprovada na Câmara, tem enfrentado resistência no Senado, onde são necessários votos democratas para a aprovação. O ponto de maior divergência continua sendo o financiamento de programas de saúde, exigido pela oposição.

Enquanto isso, a Casa Branca suspendeu projetos de infraestrutura em estados democratas, como Illinois, em retaliação política. Trump também voltou a defender o corte de agências federais, que, segundo ele, estariam sob influência partidária.

Para os mercados, a continuidade do shutdown representa um risco adicional em um cenário já pressionado por dados mistos da economia americana. A ausência de indicadores oficiais dificulta a calibragem de expectativas, especialmente para o Federal Reserve, que vem sinalizando mudanças em sua política de juros. Índice de Tendência de Emprego deve reforçar sinais de enfraquecimento Com os dados oficiais do governo suspensos, investidores acompanham nesta segunda-feira (6), às 11h, a divulgação do Índice de Tendência de Emprego de setembro, publicado pelo Conference Board, uma organização independente de pesquisa econômica.

Esse indicador é visto como um termômetro do mercado de trabalho dos EUA. Nos últimos meses, o índice tem mostrado enfraquecimento, acompanhando o arrefecimento do mercado de trabalho: em agosto, por exemplo, apenas 22 mil empregos foram criados, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o maior nível em quase quatro anos. Já em setembro, o relatório ADP, também privado, apontou o corte de 32 mil vagas no setor privado, contrariando as expectativas. Fed divulga ata da última reunião nesta quarta-feira Na quarta-feira (8), o Federal Reserve publicará às 16h (horário de Brasília) a ata da reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Na ocasião, o banco central norte-americano reduziu os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4,0% e 4,25% ao ano, o primeiro corte desde dezembro de 2024.

A ata deve esclarecer os fatores que pesaram para essa decisão, incluindo a pressão política exercida pelo presidente Donald Trump, que vinha cobrando cortes nas taxas para estimular o crescimento, e a deterioração recente no mercado de trabalho.

A expectativa do mercado é que o documento traga pistas sobre o ritmo e a profundidade dos próximos cortes. Com a inflação ainda acima da meta de 2%, a autoridade monetária busca equilibrar os sinais de fragilidade econômica com o risco de flexibilizar demais a política monetária. IPCA de setembro será divulgado na quinta-feira No Brasil, o destaque da semana será a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, marcada para quinta-feira (10), às 9h. Em agosto, o índice teve queda de 0,11% na variação mensal, indicando deflação. No acumulado de 12 meses até agosto, a inflação ficou em 5,13%.

A expectativa do mercado é que o IPCA volte a registrar alta em setembro, puxado principalmente por combustíveis e alimentos, com impacto também da mudança na bandeira tarifária de energia elétrica. O resultado será acompanhado de perto pelo Banco Central, que iniciou recentemente um ciclo de corte da Selic.

Caso a inflação venha acima do esperado, pode haver revisão nas apostas para a trajetória dos juros no Brasil, com impactos diretos sobre o câmbio e a renda fixa. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (3): Dólar: -0,07%, a R$ 5,336

Dólar: -0,07%, a R$ 5,336

B3 (Ibovespa): +0,17%, aos 144.200,66 pontos.