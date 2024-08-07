Bom dia, investidor! Confira os destaques desta semana:
- Paralisação nos EUA se arrasta e amplia incerteza nos mercados
- Índice de Tendência de Emprego deve reforçar sinais de enfraquecimento
- Fed divulga ata da última reunião nesta quarta-feira
- IPCA de setembro será divulgado na quinta-feira
Paralisação nos EUA se arrasta e amplia incerteza nos mercados
- A paralisação do governo dos Estados Unidos completa hoje seis dias sem qualquer sinal de resolução. O impasse entre democratas e republicanos segue travando a aprovação do orçamento federal, o que paralisa agências públicas e impede a divulgação de dados econômicos oficiais, como o Payroll, PIB e inflação.
- O presidente Donald Trump, que busca avançar com sua proposta de orçamento já aprovada na Câmara, tem enfrentado resistência no Senado, onde são necessários votos democratas para a aprovação. O ponto de maior divergência continua sendo o financiamento de programas de saúde, exigido pela oposição.
- Enquanto isso, a Casa Branca suspendeu projetos de infraestrutura em estados democratas, como Illinois, em retaliação política. Trump também voltou a defender o corte de agências federais, que, segundo ele, estariam sob influência partidária.
- Para os mercados, a continuidade do shutdown representa um risco adicional em um cenário já pressionado por dados mistos da economia americana. A ausência de indicadores oficiais dificulta a calibragem de expectativas, especialmente para o Federal Reserve, que vem sinalizando mudanças em sua política de juros.
Índice de Tendência de Emprego deve reforçar sinais de enfraquecimento
- Com os dados oficiais do governo suspensos, investidores acompanham nesta segunda-feira (6), às 11h, a divulgação do Índice de Tendência de Emprego de setembro, publicado pelo Conference Board, uma organização independente de pesquisa econômica.
- Esse indicador é visto como um termômetro do mercado de trabalho dos EUA. Nos últimos meses, o índice tem mostrado enfraquecimento, acompanhando o arrefecimento do mercado de trabalho: em agosto, por exemplo, apenas 22 mil empregos foram criados, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o maior nível em quase quatro anos. Já em setembro, o relatório ADP, também privado, apontou o corte de 32 mil vagas no setor privado, contrariando as expectativas.
Fed divulga ata da última reunião nesta quarta-feira
- Na quarta-feira (8), o Federal Reserve publicará às 16h (horário de Brasília) a ata da reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Na ocasião, o banco central norte-americano reduziu os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa entre 4,0% e 4,25% ao ano, o primeiro corte desde dezembro de 2024.
- A ata deve esclarecer os fatores que pesaram para essa decisão, incluindo a pressão política exercida pelo presidente Donald Trump, que vinha cobrando cortes nas taxas para estimular o crescimento, e a deterioração recente no mercado de trabalho.
- A expectativa do mercado é que o documento traga pistas sobre o ritmo e a profundidade dos próximos cortes. Com a inflação ainda acima da meta de 2%, a autoridade monetária busca equilibrar os sinais de fragilidade econômica com o risco de flexibilizar demais a política monetária.
IPCA de setembro será divulgado na quinta-feira
- No Brasil, o destaque da semana será a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, marcada para quinta-feira (10), às 9h. Em agosto, o índice teve queda de 0,11% na variação mensal, indicando deflação. No acumulado de 12 meses até agosto, a inflação ficou em 5,13%.
- A expectativa do mercado é que o IPCA volte a registrar alta em setembro, puxado principalmente por combustíveis e alimentos, com impacto também da mudança na bandeira tarifária de energia elétrica. O resultado será acompanhado de perto pelo Banco Central, que iniciou recentemente um ciclo de corte da Selic.
- Caso a inflação venha acima do esperado, pode haver revisão nas apostas para a trajetória dos juros no Brasil, com impactos diretos sobre o câmbio e a renda fixa.
Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (3):
- Dólar: -0,07%, a R$ 5,336
- B3 (Ibovespa): +0,17%, aos 144.200,66 pontos.
