Câmara aprova nova faixa de isenção do IR Shutdown nos EUA: paralisação já afeta dados econômicos e pode durar mais que o previsto O governo dos Estados Unidos entrou em paralisação parcial (o chamado shutdown) em 1º de outubro, após o Congresso não chegar a um acordo sobre o orçamento federal. Com isso, cerca de 750 mil funcionários públicos foram afastados sem salário, e diversas agências e serviços do governo interromperam ou reduziram suas atividades.

A expectativa é de que o impasse dure pelo menos até o fim desta semana, segundo projeções da CNBC, já que o Senado norte-americano não terá sessões nesta quinta-feira, por conta do feriado religioso Yom Kippur. Com isso, não há perspectiva imediata de votação para aprovar recursos e encerrar a paralisação.

O impacto vai além da máquina pública: a economia americana começa a sentir os efeitos diretos da paralisação, estimada em uma perda diária de US$ 400 milhões, segundo dados oficiais. Agências que divulgam indicadores econômicos estão com operações suspensas, o que levou ao cancelamento da divulgação dos pedidos semanais de auxílio-desemprego e das encomendas industriais.

O adiamento do payroll de setembro, que estava previsto para sexta-feira (3), é especialmente preocupante para analistas e investidores, pois esse dado é fundamental para entender a evolução do emprego nos EUA e ajuda a direcionar as próximas decisões do Federal Reserve.

A falta dessas informações gera incerteza no mercado, especialmente porque o Fed precisa avaliar com precisão o ritmo da inflação e do mercado de trabalho para decidir se mantém ou reduz a taxa básica de juros nas próximas reuniões. O impacto é ainda maior sobre a política social: o reajuste dos benefícios previdenciários, baseado no índice de preços ao consumidor (CPI), também ficará suspenso enquanto o governo estiver paralisado. Câmara aprova nova faixa de isenção do IR No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade (493 votos a zero) o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. A medida representa uma mudança significativa na estrutura tributária e deve beneficiar cerca de 16 milhões de contribuintes, principalmente da classe média.

O projeto também reduz as alíquotas para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350, além de estabelecer uma tributação mínima para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês. A aprovação da proposta foi vista como uma vitória política do presidente Lula, que assumiu esse compromisso durante a campanha eleitoral e agora o concretiza em um momento estratégico para as eleições de 2026.

Para compensar a renúncia fiscal estimada, o governo propôs um reforço na tributação sobre grandes fortunas e remessas ao exterior. A partir de 2026, rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano serão taxados em até 10%. Também entram na mira os lucros e dividendos enviados para o exterior por pessoas físicas ou empresas, desde que ultrapassem R$ 50 mil por mês.

Há, no entanto, uma regra de transição até o fim de 2025, durante a qual essas remessas ainda não serão tributadas. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na quarta (1): Dólar: +0,11%, a R$ 5,329

B3 (Ibovespa): -0,49%, aos 145.517,34 pontos.