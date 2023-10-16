Bom dia, investidor! Confira os destaques desta quarta (1): EUA entram em shutdown e incerteza aumenta no mercado

Câmara vota hoje isenção de IR até R$ 5 mil; compensações ainda dividem deputados

ADP divulga dados de emprego no setor privado EUA entram em shutdown e incerteza aumenta no mercado O governo federal dos Estados Unidos paralisou suas atividades no primeiro minuto desta quarta-feira (1), após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar o orçamento do novo ano fiscal. A falta de consenso entre democratas e republicanos impediu o financiamento das operações federais e provocou o chamado shutdown, que já afeta diversos serviços públicos.

A Casa Branca confirmou a paralisação e alertou para impactos diretos em serviços essenciais, como controle de aeroportos, parques nacionais, museus e, especialmente, na publicação de dados econômicos. Com o Departamento do Trabalho fechado, existe risco concreto de o payroll, previsto para sexta-feira, não ser divulgado.

Essa ausência de indicadores pode prejudicar a leitura do mercado sobre a economia americana e complicar o trabalho do Federal Reserve (Fed), que tem sua próxima reunião de política monetária no final de outubro. A falta de dados relevantes como emprego, inflação e consumo pode forçar o Fed a adotar uma postura mais conservadora.

Além disso, analistas já projetam que o impacto do shutdown sobre a economia real pode reduzir até 0,1 ponto percentual do PIB por semana, caso a paralisação se prolongue. Isso eleva o risco de desaceleração nos EUA, num momento em que investidores esperavam uma recuperação moderada. Câmara vota hoje isenção de IR até R$ 5 mil; compensações ainda dividem deputados A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (1º) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês. O texto, relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), foi incluído como único item da pauta, em uma estratégia do governo para garantir uma das principais vitórias legislativas do presidente Lula em 2025.

O impacto fiscal estimado é de R$ 30 bilhões por ano, e o governo quer aprovar o texto até dezembro para que a medida entre em vigor já em 2026. A expectativa é beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros.

No entanto, o principal impasse está na fonte de compensação da renúncia fiscal. Uma emenda do deputado Cláudio Cajado (PP-BA), assinada por 35 parlamentares, propõe ampliar a faixa de isenção parcial até R$ 7.590, com taxação adicional de 5% sobre a CSLL de bancos e instituições financeiras com lucro superior a R$ 1 bilhão por ano.

Há ainda sugestões para aumentar a tributação sobre apostas online ou empresas de tecnologia, mas o Planalto teme abrir muitas frentes de conflito. ADP divulga dados de emprego no setor privado Em meio ao impasse político nos EUA, o mercado volta as atenções para o relatório de empregos da ADP, que será publicado hoje às 9h15 (horário de Brasília). O indicador mede a criação de vagas no setor privado americano e serve como uma prévia do payroll.

Em agosto, a ADP mostrou uma desaceleração acentuada, com apenas 54 mil empregos criados, número bem abaixo das estimativas de mercado. Para setembro, os analistas esperam um desempenho fraco, refletindo um cenário de menor dinamismo econômico, aumento de tarifas de importação e cautela por parte das empresas.

Caso os dados confirmem nova fraqueza no mercado de trabalho, o mercado pode reprecificar as apostas sobre cortes de juros nos EUA, aumentando a volatilidade no dólar e nas bolsas ao longo do dia. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na terça (30): Dólar: +0,02%, a R$ 5,323

B3 (Ibovespa): -0,07%, aos 146.237,02 pontos. Queremos ouvir você Tem alguma dúvida ou sugestão sobre investimentos? Mande sua pergunta para uoleconomiafinancas@uol.com.br.