Bom dia, investidor, Confira os destaques desta segunda (11): 'Tarifaço': governo deve anunciar plano de contingência

Semana de indicadores: IPCA, varejo, serviços e emprego

EUA: inflação pode definir próximos passos do Fed

Temporada de balanços: semana tem resultados de JBS, Nubank e Gol 'Tarifaço': governo deve anunciar plano de contingência O governo do presidente Lula deve apresentar entre hoje e amanhã o aguardado plano de contingência para reduzir os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. As novas tarifas, em vigor desde 6 de agosto, afetam setores-chave da economia nacional, com destaque para indústria, agroindústria e manufaturados, gerando forte preocupação entre empresários e autoridades.

Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a estratégia do Executivo será evitar retaliações diretas contra os EUA, priorizando ações para preservar empregos e competitividade. Entre as medidas estudadas estão linhas de crédito emergenciais, flexibilização de regras trabalhistas e ampliação do programa Reintegra, que devolve parte dos tributos pagos na exportação.

A reunião que definirá o desenho final do plano ocorre hoje às 17h, no Palácio do Planalto, com Lula, Alckmin e Haddad. O impacto econômico estimado é relevante: cerca de um terço das empresas que vendem para o mercado americano será diretamente atingido, o que reforça a urgência de medidas para amortecer as perdas e manter as exportações brasileiras em patamar competitivo. Semana de indicadores: IPCA, varejo, serviços e emprego A agenda econômica brasileira desta semana está carregada de dados relevantes que podem influenciar as expectativas para a taxa Selic.

Amanhã, o IBGE divulgará o IPCA de julho, principal indicador oficial da inflação no país. Na prévia do mês (IPCA-15), os preços subiram 0,33%, levando a inflação acumulada em 12 meses a 5,3%, acima do teto de tolerância da meta do Banco Central, de 4,5% (meta central de 3% com margem de 1,5 ponto percentual). O principal fator de pressão veio do grupo Habitação, influenciado por reajustes nas contas de luz. Já a alimentação apresentou queda pelo segundo mês consecutivo, ajudando a conter parte da alta.

Na quarta-feira, o IBGE trará os números do varejo referentes a junho. Apesar de uma leve queda mensal de 0,2% em maio, o setor segue em crescimento no comparativo anual, com avanço de 2,1% ante maio de 2024. No acumulado em 12 meses, o varejo mantém alta de 3,0%.

Na quinta-feira, será a vez do setor de serviços, que em maio registrou seu quarto resultado positivo consecutivo, acumulando alta de 1,6% no período.

Fechando a semana, na sexta-feira, a PNAD Contínua revelará os dados de emprego, que no segundo trimestre mostraram a menor taxa de desemprego da série histórica, de 5,8%. EUA: inflação pode definir próximos passos do Fed O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, referente a julho, será divulgado amanhã e está no centro das atenções globais. O dado de junho mostrou alta mensal de 0,3% e inflação anual de 2,7%, a maior desde fevereiro de 2025, puxada por aumentos em energia e alimentos. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis, subiu 0,2%, abaixo da projeção de 0,3%.

O mercado mantém uma aposta quase unânime de que o Federal Reserve fará um corte de juros em setembro, mas qualquer surpresa nos números pode alterar esse cenário, principalmente se houver indícios de que as recentes tarifas comerciais estão pressionando preços.

Na quinta-feira, será divulgado o índice de preços ao produtor (PPI), que mede a inflação no atacado. O PPI de junho ficou estável no mês, acumulando alta de 2,3% em 12 meses -- uma desaceleração frente aos 2,7% registrados em maio. Temporada de balanços: semana tem resultados de JBS, Nubank e Gol A temporada de resultados corporativos continua movimentada. Hoje, empresas como Sabesp, Natura, Marisa, Direcional, Even, Itaúsa, Localiza, Vamos e Vibra Energia divulgam seus números.

Amanhã, será a vez de Americanas, BTG, CVC, Light e MRV.

Na quarta-feira, destaque para JBS, que apresenta seus resultados após o fechamento do mercado, além de Casas Bahia, Allos, Bradespar, Eneva, Equatorial, Hapvida, PagBank, Porto Seguro, Positivo, Raízen, Rede D'Or, SLC Agrícola, Taesa, Ultrapar e Vittia.

Na quinta, o Nubank divulga seus números junto a empresas como 3Tentos, Azul, Banrisul, Cemig, Cosan, CPFL Energia, Cyrela, IRB Re, JHSF, LW Veja o fechamento de dólar e Bolsa na sexta (8): Dólar: 0,24%, a R$ 5,436.

