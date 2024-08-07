Bom dia, investidor, Confira os destaques desta terça (9): STF retoma julgamento de Bolsonaro em meio a temores de sanções dos EUA

Indústria automotiva divulga novos dados; exportações impulsionam produção STF retoma julgamento de Bolsonaro em meio a temores de sanções dos EUA O STF (Supremo Tribunal Federal) reabre nesta terça (9), às 9h, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2023.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, deve apresentar seu voto hoje, e a expectativa é de que defenda a condenação dos acusados com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

As sessões estão previstas para ocorrer até 12 de setembro, nos períodos da manhã e da tarde. Na semana passada, o tribunal ouviu as defesas dos réus e o parecer da Procuradoria-Geral da República, que sustenta que houve articulação deliberada para desestabilizar a democracia, incluindo planos de atentados contra o presidente Lula e o próprio Moraes, no chamado "Punhal Verde e Amarelo". Entre os réus estão ex-ministros, militares e aliados próximos de Bolsonaro.

A condenação de Bolsonaro já é dada como certa, mas há incertezas sobre os desdobramentos internacionais. O governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, elevou o tom contra o Judiciário brasileiro. Ontem (8), Darren Beattie, subsecretário da Casa Branca para Diplomacia Pública, afirmou que "medidas cabíveis" podem ser adotadas contra Moraes e outras autoridades "envolvidas na erosão das liberdades fundamentais".

A tensão diplomática entre Brasil e EUA adiciona mais cautela aos mercados. Embora o governo americano ainda não tenha detalhado quais medidas pretende tomar, há receio de que eventuais sanções possam afetar acordos comerciais, o fluxo de investimentos estrangeiros e a participação do Brasil em fóruns multilaterais.

Nesse contexto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve seu visto diplomático renovado para participar de eventos internacionais. A liberação inclui viagens à Semana do Clima, em Nova York (21 a 28 de setembro), e à reunião anual do FMI e Banco Mundial, em Washington (13 a 18 de outubro). A autorização foi considerada uma sinalização importante, em contraste com o recente cancelamento de vistos de outros ministros, como Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Indústria automotiva divulga novos dados; exportações impulsionam produção A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) divulga hoje, às 10h, os números da produção e venda de veículos no Brasil. Até julho, a produção acumulava alta de 7,8% no ano, totalizando 1,226 milhão de unidades. A entidade mantém a projeção de crescimento de 7,8% para 2025, com expectativa de alcançar 2,749 milhões de unidades fabricadas, impulsionadas principalmente pelas exportações.

O setor automotivo, contudo, enfrenta desafios relevantes. A concorrência com veículos importados, em especial os modelos chineses com preços agressivos, pressiona a competitividade local. Além disso, o ambiente de juros altos continua limitando o crédito ao consumidor e impactando a demanda interna, sobretudo no segmento de caminhões.

Nas vendas, o Brasil registrou alta acumulada de 4,8% no primeiro semestre. A projeção para o ano foi revisada para cima, mas de forma mais cautelosa: a expectativa agora é de crescimento de 5% nos emplacamentos, para um total de 2,765 milhões de unidades, abaixo da previsão anterior de 6,3%.

Apesar das dificuldades, o setor permanece como um termômetro importante da atividade econômica e do comportamento do consumo, especialmente em um cenário onde a política monetária ainda atua restritivamente. Veja o fechamento de dólar e Bolsa na segunda (8): Dólar: +0,07%, a R$ 5,417.

B3 (Ibovespa): -0,59%, aos 141.791,58 pontos.